Mercado Pago anunció el lanzamiento de su primera tarjeta de crédito física y virtual en Argentina, destinada a usuarios con buen historial crediticio dentro de la plataforma fundada por Marcos Galperin. El plástico es gratuito y permitirá realizar compras en hasta tres cuotas sin interés en Mercado Libre y en pagos con QR de Mercado Pago superiores a $30.000.

Desde la compañía anticipan una "explosión" en el uso de tarjetas en el país, con un foco especial en alcanzar a personas que actualmente no cuentan con este producto financiero. Sin comisiones y con tasas competitivas, Mercado Pago emitirá las tarjetas bajo la figura de Empresa No Financiera Emisora de Tarjetas de crédito y/o compra, dado que aún no posee licencia bancaria.

Publicidad

Con esta iniciativa, la fintech amplía su portafolio de créditos y ofrece más opciones de financiamiento. La tarjeta se distribuirá de forma progresiva en las próximas semanas, directamente desde la aplicación para los usuarios elegibles.

Juan Martín de la Serna, presidente de Mercado Libre, destacó: "El sólido crecimiento que tuvo nuestra cartera de crédito en el último año reafirma la necesidad de financiamiento que existe en Argentina. El lanzamiento de nuestra tarjeta de crédito es un paso fundamental para seguir reduciendo esa brecha e impulsar el consumo en el país".

Publicidad

De acuerdo con un informe de Invecq, en un contexto de mayor digitalización de pagos, 6 de cada 10 argentinos no tiene acceso a una tarjeta de crédito, cuyo uso se concentra en familias con mayores ingresos. Los elevados costos de administración y mantenimiento, que oscilan entre $8.000 y $55.000, han limitado su adopción.

El mismo informe señala que la penetración de tarjetas de crédito en Argentina es del 37,4%, con una oportunidad para incluir a 6,2 millones de personas al sistema crediticio si se alcanzaran niveles similares a Brasil, donde el 54% de la población adulta posee este producto.

Publicidad

Si bien Mercado Pago no estableció un número específico de tarjetas a emitir, su objetivo es no solo competir con los bancos tradicionales, sino también llegar a usuarios que hoy no cuentan con tarjeta de crédito. Alejandro Melhem, Vicepresidente Senior de Mercado Pago para Hispanoamérica, afirmó: "Con esta solución queremos acompañar a quienes hoy encuentran barreras en el sistema tradicional, ya sea por no tener historial crediticio o por no poder afrontar los costos de tener una tarjeta, y que ganen una mayor autonomía financiera".

La línea de financiamiento se asignará de forma personalizada mediante un modelo de scoring propio basado en inteligencia artificial, que analiza el comportamiento de los usuarios en la plataforma, entre otras variables.

En un contexto de aumento de las tasas de interés y un crecimiento de la mora que ya alcanza el 4,2%, Mercado Pago se mostrará cauteloso en la expansión de la oferta. En caso de un empeoramiento macroeconómico, la emisión de tarjetas podría restringirse.

La tarjeta funcionará bajo la bandera de Mastercard. Paula Paschoal, Vicepresidente Ejecutiva de Desarrollo de Mercado para Latinoamérica en Mastercard, señaló: "Nos entusiasma ver cómo esta tarjeta trae más oportunidades para tantas personas en Argentina, brindándoles una nueva forma de financiamiento para sus compras, en conjunto a todos los beneficios que Mastercard tiene para ofrecer. Este lanzamiento con Mercado Pago refleja cómo estamos fortaleciendo nuestra alianza regional con el objetivo común de acercar innovación, seguridad y accesibilidad".

La gestión de la tarjeta será 100% digital a través de la cuenta en Mercado Pago, ofreciendo una experiencia sencilla para el control de gastos y finanzas. Los usuarios podrán visualizar consumos en tiempo real, recibir notificaciones, elegir la fecha de vencimiento y recibir recordatorios.

Entre sus beneficios, la tarjeta permitirá realizar compras en Mercado Libre y pagos en comercios que acepten QR de Mercado Pago en hasta tres cuotas sin interés para montos superiores a $30.000. No tendrá costo de emisión, envío, mantenimiento ni reposición.

Por razones de seguridad, la tarjeta no mostrará datos personales ni números impresos. El titular será el único con acceso a esta información, lo que refuerza la protección en caso de pérdida o robo. Para activarla, el usuario deberá vincularla escaneando un código QR único ubicado en el dorso del plástico.