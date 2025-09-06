En un acontecimiento que conmovió a los argentinos, el futbolista Lionel Messi y el músico Charly García se encontraron por primera vez en los vestuarios del estadio de River, después de que la Selección Argentina goleara a Venezuela por 3 a 0. A pesar de que las primeras imágenes que circularon mostraron un saludo breve en el estacionamiento, el momento más emotivo se vivió instantes antes, en la intimidad del Monumental, donde ambos íconos nacionales se dieron un afectuoso abrazo. El cruce fue realizado por el deseo de Charly de conocer al capitán de la Selección, siendo posible gracias a las intervenciones de la pareja del cantante, Mercedes Íñigo, y del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

La reunión entre la estrella de fútbol y la leyenda del rock se produjo tras la goleada de la Selección Argentina ante Venezuela. Aunque la primera imagen que se hizo pública generó interpretaciones erróneas, el verdadero suceso ocurrió en el vestuario, donde García compartió un momento de cercanía con varios futbolistas y, principalmente, saludó y conversó con Messi.

El origen de este encuentro tuvo como protagonista a Charly, quien había expresado su deseo de conocer al deportista. Con la ayuda de su pareja, Mercedes Íñigo, el pedido llegó hasta Claudio Tapia, presidente de la AFA, que facilitó el histórico cruce . El fuerte abrazo entre ambas figuras, capturado por la lente de un fotógrafo oficial de la Selección, inmortalizó la emoción del momento.