Un operativo policial en las inmediaciones del Parque de Mayo culminó con la detención de tres jóvenes, acusados de robar un teléfono celular a un menor de 12 años. La rápida acción policial permitió interceptarlos en su huida y recuperar el aparato. La denuncia fue radicada en la Comisaría 4ª, mientras la Justicia dispuso medidas especiales para los menores involucrados.

Este jueves, alrededor de las 17 horas, personal uniformado fue alertado sobre el robo de un teléfono celular cerca del Parque de Mayo. Los agentes, que se encontraban realizando tareas de prevención y seguridad, se dirigieron de inmediato al lugar tras recibir las características de los presuntos autores.

Según el relato del padre de la víctima, un menor de 12 años, tres jóvenes lo abordaron y le sustrajeron el teléfono. Los ladrones emprendieron la huida corriendo, pero la Policía los interceptó en el cruce de las calles Las Heras y Juan Jufré. Hasta allí llegó personal de la Comisaría 4ª, que se sumó al operativo para colaborar con el procedimiento.

El cabo Marcelo García y el agente Sarmiento fueron los encargados de entrevistar y aprehender a los sospechosos. En la requisa de urgencia, los policías encontraron el teléfono celular robado, un Samsung A13, entre las prendas de uno de los detenidos.

El celular Samsung A13 recuperado por la Policía.

Los aprehendidos fueron identificados como Jesús Gabriel Agüero, de 19 años, con domicilio en el barrio Villa Paula de Chimbas, y dos menores de 15 y 16 años, ambos residentes de Chimbas, en los barrios Centenario y Los Cardos, respectivamente.

El ayudante fiscal Facundo Romero ordenó iniciar un sumario por el delito de robo agravado por la participación de menores. No obstante, la doctora Gabriela Chirino, del Juzgado de Menores, dispuso que los menores fueran trasladados a sus domicilios y no quedaran vinculados al hecho. Por su parte, el mayor de edad, Jesús Agüero, quedó a disposición de la Justicia.