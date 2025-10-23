Marcelo Tinelli volvió a ser tendencia, pero esta vez no fue por el rating o un debut en televisión tradicional, sino por un insólito episodio ocurrido en su nuevo programa de streaming, “Estamos de Paso”, emitido por la plataforma Carnaval Stream. El conductor fue víctima de una broma que se sintió como una revancha por uno de los momentos más polémicos de su carrera: el recordado "corte de polleritas" del Bailando por un sueño.

Todo se inició como un juego en el estudio. La comediante Ceci Hace —conocida también como “La Checha”— apareció en escena con una tijera y propuso hacerle un “corte de pantalón” a Tinelli en señal de venganza. La humorista bromeó: “Si todos están en pantalones largos, cortamos un poquito acá y te dejo ver”.

Tinelli, que busca reinventarse en el nuevo ecosistema digital y disfrutar del trabajo "sin mirar el rating", aceptó el desafío con picardía. Lanzó una frase que resonó directamente con su pasado televisivo: “Yo me presto. Nunca me cortaron el pantalón a mí. He cortado muchas polleritas, pero nunca me cortaron un pantalón. Lo único que les pido es que tengan cuidado en dónde meten la tijera”.

Sin embargo, la escena se descontroló rápidamente. A los pocos segundos, la tijera avanzó más de lo previsto, y el pantalón del conductor terminó rasgado de manera tan pronunciada que, según testigos, “casi se le ve todo”. El resto del equipo estalló de risa, mientras Fede Bal intervino inmediatamente: “¡Cuidado, Marcelo, cuídenlo!”.

El incidente remitió inevitablemente al sketch de ShowMatch de los “cortes de polleritas”, una práctica que Tinelli y su equipo realizaban en cámara sobre las prendas de bailarinas e invitadas.

El momento adquirió un significado simbólico con la presencia de Carla Conte en el estudio. Conte había sido, hace más de una década, una de las figuras que se negó en vivo a dejarse cortar la pollera durante su participación en el Bailando. Con los roles ahora invertidos, Conte celebró la “venganza simbólica” y bromeó: “Esto es reparación histórica”.