La China Suárez parece haberse acostumbrado a que la gente opine sobre ella, y usualmente rara vez responde los ataques de los "haters" en sus redes sociales, dejando que circulen mensajes negativos en sus posteos. Sin embargo, este miércoles fue uno de esos días en los que su "umbral de tolerancia colapsa" y "explota con todo".

La actriz protagonizó un "rapto de furia" y optó por exponer a sus detractores uno por uno, mostrando su "nombre y foto". Además, les dedicó un "comentario muy picante" en el que hacía referencia a lo "maravillosa" que era su vida como para amargarse por la opinión de "gente envidiosa".

Ángel de Brito fue consultado sobre la impulsiva reacción de la actriz y, fiel a su estilo "sin filtros", no "esquivó la polémica". El conductor sentenció su falta de credibilidad hacia la actriz al recordar que ella había afirmado más de una vez que no le interesaba lo que se dijera de ella. "Nunca le creería a esa mentirosa serial", sentenció De Brito.

Luego, al referirse directamente a las respuestas que dio Suárez en redes, el periodista fue aún más directo: "Ella me parece lamentable pero tiene derecho a contestar". A pesar de su fuerte juicio personal sobre la actriz, el conductor manifestó que "banca que la actriz se defienda".