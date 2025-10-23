Romina Gaetani, una artista que nunca ha ocultado su interés por el autoconocimiento, sorprendió al público al revelar los detalles de su nueva práctica terapéutica: la biodecodificación. La actriz conversó con Mario Pergolini en su programa Otro Día Perdido por la pantalla de Eltrece.

Gaetani se mostró entusiasta sobre su proceso, afirmando que "Amo la terapia. Y ahora estoy haciendo biodecodificación. Es una re nave". Esta práctica terapéutica alternativa tiene como objetivo encontrar el origen emocional de los síntomas físicos que se manifiestan en el cuerpo.

La actriz escenificó cómo se desarrolla una sesión típica de biodecodificación. El proceso comienza cuando el paciente se sienta y expresa un sentimiento, como tener miedo o haber sentido vergüenza con una pareja o relación. A partir de ahí, el terapeuta indaga en el pasado, a menudo enfocándose en la figura paterna.

Gaetani detalló el momento cumbre de la sesión: "Te dicen: ‘Bueno, vamos un poco con papá. ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste eso?’", para luego indicar: "Te dicen: ‘Tráelo a papá’. Vos cerrás los ojos y le decís: ‘Papá, me hiciste doler’. Después te hacen abrazarlo y decirle: ‘Papá, te perdono’. Es rarísimo, pero muy fuerte".

Este camino de introspección no es nuevo para la artista, quien confesó que "entra en todas las terapias". Reveló haber realizado "muchos años de meditación con métodos canalizados" y haber estudiado "metafísica muchos años". En noviembre de 2024, Gaetani ya había manifestado a Infobae que en lo que respecta a la espiritualidad y la sanación de personas y lugares a nivel energético, es donde "piso más fuerte".

Durante la charla, la actriz descubrió que comparte con Mario Pergolini la práctica diaria de la meditación guiada. El tema dio pie a una explicación profunda sobre el estado meditativo.

Al intervenir sobre el significado de dormirse al meditar, Gaetani aclaró: "No importa que te duermas, eso habla de que te estás desconectando. Hay algo de tu alma que igualmente está escuchando". Utilizó una metáfora visual para describir el estado meditativo, comparándolo con la hélice de un avión: "cuando está quieta se ve. Pero cuando está en el aire, desaparece por la velocidad. Bueno, cuando uno entra en un estado meditativo, pasa eso con nuestras células". Por ello, lo que vemos en una persona es su nivel vibracional.

Pese a la seriedad del tema, la actriz se mantuvo relajada y hasta bromeó sobre sí misma, ironizando: "Me encanta hablar de esto. Me siento un poco Patricia Sosa, pero bueno…". Finalmente, Gaetani reafirmó su postura de mantener abiertas todas las posibilidades de cambio en su vida, incluso no saber si continuará actuando o si se irá del país a formar una familia.