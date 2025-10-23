Otro argentino en camino a la Fórmula 1: Nicolás Varrone confirmado en la Fórmula 2 para 2026

El piloto argentino Nicolás Varrone fue confirmado como titular para la temporada 2026 de la Fórmula 2 por el equipo Van Amersfoort Racing (VAR). El corredor de 24 años, oriundo de Ingeniero Maschwitz, se convertirá así en el segundo argentino en participar de esta categoría, considerada el principal escalón previo a la Fórmula 1, después del paso de Franco Colapinto en 2024.

La incorporación se produce luego de que Varrone realizara pruebas con monoplazas de la categoría, incluyendo una sesión en Abu Dhabi en diciembre de 2024 donde obtuvo el segundo puesto en la tanda vespertina. El piloto contaba con experiencia previa en monoplazas hasta 2019, habiendo competido en Fórmula 3 Británica, donde logró una victoria antes de que la pandemia interrumpiera su desarrollo en esta disciplina.

En los últimos años, Varrone se ha destacado en competencias de resistencia, siendo campeón mundial del WEC en la clase LMGTE Am en 2023 con un Corvette, logro que incluyó victorias en las 24 Horas de Le Mans y las 1000 Millas de Sebring. Como piloto oficial de General Motors, mantendrá su participación en IMSA mientras compite en Fórmula 2.

El equipo Van Amersfoort Racing actualmente se encuentra en la décima posición del campeonato de constructores, con resultados modestos en la temporada vigente. Varrone se unirá a la escudería para los tests de postemporada en Abu Dhabi, seguidos de la pretemporada 2026 y el calendario completo de 14 Grandes Premios, que incluirá 28 carreras entre Sprint y Feature Race.

Para acceder a la Fórmula 1, el piloto requiere completar los 40 puntos de Superlicencia, de los cuales actualmente posee 12. Su participación en Fórmula 2 representa una oportunidad para acumular experiencia y acercarse a los requisitos necesarios, en un contexto donde General Motors explora su potencial vinculación con el equipo Cadillac de Fórmula 1 en el futuro.