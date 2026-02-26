Finalmente, River Plate le ganó a Banfield por 3 a 1 en un partido en el que fue muy superior, distinto a lo que venía sucediendo en sus encuentros anteriores, que se disputó esta noche en el estadio Monumental, por la séptima fecha del Torneo Apertura 2026.

En el estadio El Monumental, el equipo de Marcelo Gallardo fue contundente desde el minuto 6 del primer tiempo. A los seis siguientes, el defensor Lucas Martínez Quarta, abrió el marcador, luego El Taladro, con gol de Mauro Méndez, lo igualó al finalizar el primer parcial. Después del receso, el delantero Sebastián Driussi logró el 2 a 1 y a los 13 minutos, de la segunda etapa, el volante Joaquín Freitas convirtió el tercero para el millonario.

Con el triunfo, en la despedida de su histórico entrenador Marcelo Gallardo, River cortó una racha de cuatro partidos sin triunfos y llegó a la quinta posición de la zona B, con 10 puntos, mientras que el “Taladro” es undécimo en el grupo mencionado, con siete unidades.

En la próxima fecha, River visitará a Independiente Rivadavia, el lunes 2 de marzo a las 21:30 hs. mientras que el equipo de Pedro Troglio jugará en simultáneo, como local de Aldosivi, en un partido crucial por la permanencia.

Síntesis del partido

Torneo Apertura 2026. Zona B - Fecha 7

River 3 - Banfield 1

Estadio: Monumental. Arbitro: Hernán Mastrangelo. VAR: Ariel Penel.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Joaquín Freitas; Sebastián Driussi, Ian Subiabre. DT: Marcelo Gallardo.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Ignacio Abraham; Lautaro Gómez, Ignacio Pais, Lautaro Villegas, Lisandro Piñero; Mauro Méndez, Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.

Resumen

Gol en el primer tiempo: 12m. Lucas Martínez Quarta (R). Goles en el segundo tiempo: 1m. Sebastián Driussi (R) y 13m. Joaquín Freitas (R). Cambios en el segundo tiempo: 13m. Tomás Adoryan por Lautaro Villegas (B) y David Zalazar por Lautaro Gómez (B); 18m. Kendry Páez por Ian Subiabre (R), 22m. Agustín Ruberto por Joaquín Freitas (R); 24m. Nicolás Meriano por Sergio Vittor (B) y Neyder Moreno por Lisandro Piñero (B); 31m. Giuliano Galoppo por Aníbal Moreno (R) y Santiago Lencina por Sebastián Driussi (R); 32m. Rodrigo Auzmendi por Tiziano Perrotta (B).