Antonela Roccuzzo y Lionel Messi disfrutan de sus últimos días de vacaciones en Rosario antes de regresar a Miami, donde retomarán sus compromisos profesionales. En ese contexto, la pareja compartió un romántico posteo en redes sociales que mostró parte de su descanso familiar bajo el sol del verano argentino.

La publicación fue realizada por Roccuzzo, quien subió una serie de fotos desde la pileta de su casa. En el texto eligió un mensaje simple: un emoji de corazón. La primera imagen mostró un abrazo con Messi, quien respondió en los comentarios con dos emojis de fuego y un corazón. La rosarina también compartió otras postales del día de sol con sus casi 40 millones de seguidores en Instagram.

Entre los comentarios se destacó el de Sofía Balbi, pareja de Luis Suárez, quien elogió a Roccuzzo. La familia Messi llegó a la Argentina el 17 de diciembre de 2025 para pasar las fiestas y las vacaciones junto a sus afectos. Durante ese período, compartieron distintos momentos familiares, como la Navidad y el Año Nuevo, junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.

Salvo algunas publicaciones puntuales, la pareja mantuvo un perfil bajo durante su estadía en Rosario. Sin embargo, en los últimos días decidieron mostrar parte de la intimidad familiar antes del regreso a Estados Unidos. En ese marco, también trascendió un encuentro entre Messi y el entrenador de la Selección, Lionel Scaloni, quien confirmó que mantuvieron una charla informal durante las vacaciones.

Messi viene de consagrarse campeón con Inter Miami el 6 de diciembre y, tras una gira internacional, se prepara para volver a los entrenamientos. En los próximos días se sumará al plantel que dirige Javier Mascherano, con el inicio de la temporada de la MLS previsto para el 21 de febrero.