Wanda Nara y Mauro Icardi están citados a una nueva audiencia este martes con el objetivo de establecer el futuro de sus hijas, Francesca e Isabella. La reunión judicial se produce mientras las menores pasan días junto a su padre y a la China Suárez.

Guido Zaffora, en la emisión de DDM, reveló las posturas "irrenunciables" que la presentadora de MasterChef mantendrá en la mesa de negociación, respaldada por su nuevo abogado, Diego Palombo. La principal condición de Wanda Nara es la localización: "Wanda está segura de que el centro de vida es Argentina". La conductora buscará impedir que sus hijas sean trasladadas a Turquía.

Además, Nara ha sido enfática en que no permitirá que sus hijas viajen solas a Turquía. La estrategia legal de la mediática busca "empezar a negociar ese nuevo trayecto para que las dos menores puedan compartir con su padre sin que él tenga que viajar".

En este contexto de reubicación forzada, Icardi podría estar considerando un movimiento significativo en su carrera. El comunicador vaticinó que el futbolista "está más cerca de Argentina que de otra cosa". Existe el rumor de que "Hay un club interesado en Mauro", identificado como "un club estelar, uno de los 6 mejores" del país, aunque dicho club debe "poner la tarasca".

Esta disputa por la residencia se complejiza con menciones a la China Suárez y Benjamín Vicuña. El periodista señaló que "La China quería que Icardi juegue en Italia o en Madrid para que sea todo más fácil con los vuelos", un deseo que también se alinea con el hecho de que Vicuña "también tiene proyectos ahí".

Finalmente, la situación contractual de Icardi con su actual equipo no es estable, ya que el vínculo con el Galatasaray "no estaría en el mejor momento", a pesar de que el club lo quiere.