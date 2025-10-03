Cultura y Espectáculos > Golpe bajo
Archivaron la causa de Icardi y la sutil reacción de Wanda Nara con una foto
POR REDACCIÓN
Tras siete meses de investigación, la fiscalía de Tigre tomó la decisión de archivar la causa que involucraba a Mauro Icardi. El futbolista había sido denunciado por Wanda Nara y Maxi López por presuntos actos de violencia cometidos contra uno de los hijos varones de la mediática. El origen de esta denuncia se remonta a marzo de este año, luego de que un informe escolar alertara a los padres sobre "actitudes de violencia" en la convivencia del menor con el futbolista.
La decisión de la Justicia implica que no se encontraron elementos suficientes para seguir investigando el caso, por lo que queda cerrado sin llegar a juicio. No obstante, el archivo de la causa no implica que Icardi haya sido absuelto, ya que si aparecieran pruebas o elementos para avalar la denuncia, la causa podría reabrirse e investigarse.
La noticia provocó la reacción inmediata de Mauro Icardi. El jugador celebró su "pequeña victoria" desde sus redes sociales.
Icardi se mostró desafiante ante el resultado de la investigación, afirmando: "¿Les sorprende? A mí no, otro invento, otra mentira, otra falsa denuncia". También expresó su deseo de que la familia deje de usar a los menores para las "venganzas personales".
Del lado de Wanda Nara, no hubo comentarios directos, aunque se esperaba algún tipo de respuesta luego de que Icardi la acusara de haber mentido en una denuncia tan grave.
En lugar de responder verbalmente a su ex pareja, Wanda eligió seguir trabajando. Unas horas después de la publicación de Icardi, la mediática subió una foto a sus redes sociales junto a Maxi López, su madre Nora Colosimo y su hijo Costantino. La imagen fue tomada en plenas grabaciones de Masterchef.
Junto a la foto, Wanda escribió "Muy pronto", dejando en claro que sigue contando con el respaldo de su familia y que por el momento, su enfoque principal es su trabajo. Por lo pronto, el tema legal "quedó en la nada".
