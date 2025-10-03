Este viernes 3 de octubre de 2025, el juez Ricardo Moine declaró culpable al médico Maximiliano Babsia por la muerte de Julieta Viñales en un fallo emitido en Tribunales. La condena impuesta al otorrinolaringólogo fue de dos años y seis meses de prisión condicional seis años de inhabilitación para ejercer la medicina. La defensa del profeisonal puede apelar, pues se trata de una resolución de primera instancia. Cynthia Aboal, madre de la víctima, expresó entre lágrimas: "Se hizo justicia, pero este homicida se merece estar preso".

Babsia había sido imputado por presunta mala praxis debido a la cirugía de amígdalas que culminó con la muerte de la joven. Viñales, que tenía 18 años al momento de la intervención, falleció a causa de una hemorragia masiva semanas después de que se le extrajera la amígdala izquierda el 10 de febrero de 2020.

La fiscalía sostuvo que Babsia actuó de manera negligente, lo que fue determinante en el trágico desenlace. Durante el juicio, se evaluó específicamente la conducta del médico en el posoperatorio, incluyendo el manejo de hemorragias y la atención brindada. La fiscal Claudia Yanina Galante afirmó que el profesional lesionó presuntamente la arteria carótida durante el procedimiento, causando un sangrado persistente, y que minimizó los indicadores del estado de la paciente, sin ordenar estudios ni tomar medidas preventivas adecuadas.

Galante, había solicitado una condena de 3 años de prisión de ejecución condicional y 10 años de inhabilitación profesional. La fiscalía consideró que había elementos suficientes para suponer la responsabilidad de Babsia en el homicidio culposo. El fallo de Moine rondó cerca de este monto solicitado.

La querella, que representa a la familia Viñales, había solicitado una pena más severa, pidiendo 5 años de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación profesional. La abogada de la familia, Cristina Naveda, responsabilizó por completo al especialista, argumentando que se trató de una sucesión de errores médicos no reconocidos.

La defensa, por su parte, había solicitado la absolución de culpa y cargo para Maximiliano Babsía. Los abogados de Babsia, Fernando Castro y Federico Petrignani, argumentaron que existió una cadena de responsabilidades, enfocándose en la tarea de otros médicos del Hospital Guillermo Rawson que también asistieron a la joven. Tras el fallo, la defensa puede apelar para que un segundo juez emita opinión, con la expectativa de que revoque la resolución. En caso de no conseguirlo, puede ir ante la Corte de Justicia como tercera instancia.

El pedido de justicia de la familia

La madre de Julieta, Cynthia Aboal, había convocado a una manifestación frente a Tribunales para este viernes, antes del fallo, para acompañar el pedido de justicia. Remarcó que, a pesar de que la defensa se enfocaba en la parte profesional del médico, la familia llevaba más de cinco años con un "dolor enorme porque esto se podría haber evitado”.

“No es lo que esperábamos, pero bueno, por lo menos hemos dado un paso muy importante. Ahora podremos realizar el duelo como corresponde”, declaró la madre de la víctima.

La familia de Julieta Viñales celebró el fallo, pero prometió seguir hasta las últimas consecuencias con la causa. Foto DIARIO HUARPE.

La mujer también había cuestionado la actitud del médico durante el juicio, señalando que su silencio generaba dudas sobre su inocencia: “Ese silencio no es de una persona inocente. Una vez más eligió callar porque sabe lo que hizo”. Ella confió en que la evidencia presentada, sumada a los testimonios médicos, permitiría obtener un veredicto favorable.Finalmente fue así.