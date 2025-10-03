Franco Colapinto afrontó este viernes sus primeras dos prácticas libres (FP1 y FP2) del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1 en la pista de Marina Bay. El pilarense finalizó en el 19° puesto en ambas tandas, una ubicación que no modificó a pesar de haber mejorado sus tiempos en la FP2.

En la primera práctica libre (FP1), Colapinto quedó a casi un segundo (a 0.946) del francés Pierre Gasly en Alpine. El piloto argentino sumó 26 vueltas y tuvo su mejor tiempo en 1:33.324. Su desempeño, donde giró con regularidad, cambió neumáticos y practicó paradas en boxes, se calificó como correcto al completar la tanda de adaptación.

Sin embargo, el déficit en la velocidad del Alpine volvió a quedar en evidencia, un problema que el auto arrastra durante toda la temporada. En la FP1, Colapinto solo quedó por delante del auto de Albon, que tuvo que regresar a boxes con fuego tras dar apenas dos vueltas.

En la segunda práctica libre (FP2), que estuvo marcada por varias banderas rojas, Colapinto repitió el 19° puesto, solo por delante del accidentado George Russell. Su mejor tiempo en la FP2 fue 1:33.139, una mejora respecto a la tanda inicial, quedando a 0.681 de su compañero Pierre Gasly, quien terminó 16° con 1:32.458.

Minutos después de la bajada de bandera, el pilarense analizó su rendimiento y fue muy crítico. Declaró que su principal problema es la inconsistencia: “Me siento muy inconsistente y no tengo el feeling con el auto como en otras carreras que habíamos mejorado en ese aspecto”.

Colapinto explicó que el sufrimiento con el control de su Alpine se debe a que le está costando “encontrar estabilidad en la entrada”, lo que hace que el auto sea "muy impredecible" y, en un circuito como el de Singapur, esto “complica”. En un tramo del GP de Singapur, el piloto no pudo realizar la mejor maniobra con su Alpine, perdiendo tiempo en una curva.

Finalmente, el piloto concluyó que deben “trabajar para mañana y volver mejor”.

En cuanto al protocolo por "calor extremo", Colapinto explicó su decisión de no usar el chaleco refrigerante, señalando que es la elección de cada piloto.

La decimoctava carrera de la F1 continuará este sábado con la FP3 de 06:30 a 07:30 horas (Argentina), y la clasificación estipulada para las 10:00. La carrera del domingo será a las 9 am.