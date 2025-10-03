Gimena Accardi ha estado en el centro de la noticia en los últimos meses debido a su escandalosa separación de Nico Vázquez, poniendo fin a una relación de casi dos décadas. Hace aproximadamente un mes, la artista blanqueó el motivo del quiebre: haber engañado a su marido con un supuesto "random", lo que resultó ser la "gota que rebalsó el vaso de agua".

A pesar de que Accardi y Vázquez aseguran que se llevan bien, compartiendo incluso un evento familiar días después del anuncio, los ojos del público han seguido de cerca las reacciones de la actriz.

La actriz, quien es una de las conductoras del ciclo Soñé que volaba en el streaming de OLGA (el canal de Migue Granados), protagonizó por estos días una nueva explosión al aire.

De manera "tan sorpresiva como extraña", Accardi cargó duramente contra un "enemigo poco común": la Inteligencia Artificial (IA). Particularmente, la actriz atacó la conocida herramienta ChatGPT.

¿Cuál fue el punto de enojo de Gimena? Sostuvo que la plataforma "no brinda un aporte real" a los usuarios porque sus respuestas tienen un "índice de error que la hace dudosa". Además, criticó que la IA ofrezca automáticamente una contestación inicial de "condescendencia", halagando al usuario.

En pleno vivo, Accardi disparó contra los avances tecnológicos: "Estoy harta de la IA. Estamos rumbo a la debacle total. Debería acabarse el mundo, yo ya estoy lista”.

Reforzando su concepto, aunque tomándoselo con humor, la actriz fue más contundente: “No me importa lo que piensa la IA. Pero chupame la te… El 80% de las respuestas están mal y me detona el cerebro". La actriz concluyó su crítica calificando a la IA como "manipuladora": "Es manipuladora. No quiero nada tuyo”. Nostálgica, la actriz comentó que "Con Google andaba bárbaro".