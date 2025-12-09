El Ministerio de Economía oficializó la creación de la nueva Secretaría de Asuntos Nucleares, una dependencia que tendrá como objetivo central coordinar y dinamizar todas las áreas vinculadas al sector nuclear argentino. Según el comunicado, la decisión fue tomada por el presidente Javier Milei con el propósito de fortalecer la política energética nacional y potenciar el rol estratégico de la energía nuclear en el desarrollo económico del país.

El Gobierno destacó que la Argentina cuenta con 75 años de historia en investigación nuclear y se ubica entre el reducido grupo de naciones con desarrollo tecnológico nuclear para fines civiles. En esa línea, el comunicado afirma que el país posee el potencial para convertirse en la “Arabia Saudita del Uranio”, siempre que los sectores minero, energético y nuclear trabajen alineados con ese objetivo. La apuesta oficial apunta a impulsar el uso de recursos nucleares, fomentar la producción de radioisótopos y promover la autosuficiencia en el suministro de uranio.

Publicidad

Al frente de la flamante Secretaría fue designado el Dr. Federico Ramos Napoli, reconocido por su liderazgo en la reestructuración de DIOXITEK S.A., empresa encargada de la conversión de uranio para las centrales nucleares argentinas y la producción de fuentes de Cobalto-60. Bajo su gestión, la compañía eliminó su déficit operativo, redujo deudas y alcanzó cifras récord de producción. También participó de negociaciones para garantizar el suministro de uranio a nivel nacional y en proyectos vinculados con la producción de radioisótopos junto a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

Según el comunicado, la designación de Ramos Napoli responde a su “visión integral del sector” y a su experiencia técnica en la industria nuclear nacional. La Secretaría funcionará bajo la órbita del Ministerio de Economía y tendrá la responsabilidad de coordinar la política nuclear del país, supervisar la articulación con la CNEA, Nucleoeléctrica Argentina y empresas productoras relacionadas, y administrar estrategias vinculadas con el uso del uranio y el desarrollo nuclear con fines civiles.

Publicidad

La creación de este nuevo organismo marca un giro en la política energética del Gobierno, que busca posicionar a la Argentina como potencia nuclear regional, reforzar el desarrollo tecnológico propio y reactivar un sector con capacidad estratégica para el futuro económico nacional.

