La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) actualizó su normativa de ingreso al país, permitiendo que las residencias permanentes de Estados Unidos, conocidas como Green Cards, sean aceptadas como documentación suficiente para ingresar a Argentina bajo las categorías de turista o hombre de negocios, sin necesidad de visado adicional.

Según informaron desde Migraciones, la decisión se basa en la confiabilidad de las residencias permanentes estadounidenses, que son otorgadas tras rigurosos procesos de evaluación y controles de seguridad. La medida busca agilizar los procedimientos, reducir las cargas administrativas y facilitar el flujo de viajeros que ya cuentan con este estatus migratorio.

Con esta actualización, Argentina reconoce formalmente a las Green Cards como una alternativa al visado tradicional, manteniendo los estándares de control y seguridad del país. La iniciativa también apunta a fortalecer los vínculos turísticos y comerciales con Estados Unidos.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la medida y resaltó su impacto en el desarrollo del turismo y los negocios: "Una manera de desarrollar el turismo y los negocios en Argentina es facilitando la llegada de los mismos sin que la planificación del viaje sea una valla infranqueable", expresó en su cuenta de X.

Sturzenegger destacó que la medida beneficiará especialmente a ciudadanos de China, India y República Dominicana con residencia permanente en EE. UU. y estimó que más de 4 millones de personas podrán viajar al país de manera más ágil.

El ministro enmarcó la decisión dentro de la política de apertura impulsada por el Gobierno nacional, calificándola como "un paso más en el camino de la libertad que propone nuestro presidente Javier Milei", y agradeció al director nacional de Migraciones, Sebastián Seoane, y al canciller Pablo Quirno por impulsar la medida, al tiempo que se refirió a la expectativa por la designación de Diego Valenzuela.