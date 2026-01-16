El reencuentro de Sophie Turner y Kit Harington en The Dreadful

Lionsgate ha revelado el primer tráiler de The Dreadful, una película de terror gótico que marca el reencuentro de Sophie Turner y Kit Harington, famosos por interpretar a Sansa Stark y Jon Nieve en Juego de tronos.

Siete años después del polémico final de la serie —que mantiene un 4 sobre 10 en IMDb—, los actores protagonizan esta modesta producción ambientada en el siglo XV, durante la Guerra de las Dos Rosas entre las casas Lancaster y York. Curiosamente, este conflicto histórico también sirvió de inspiración para la saga de George R.R. Martin.

La historia, escrita y dirigida por Natasha Kermani (conocida por Abraham's Boys: A Dracula Story o su segmento en V/H/S/85), sigue a Anne (Turner) y su dominante suegra Morwen mientras viven al margen de la sociedad.

El regreso de un hombre vinculado al pasado de Anne, interpretado por Harington, desencadena una maldición y la aparición de un caballero misterioso que amenaza con destruir a los amantes hechizados. En el avance, se advierte que "la supervivencia tiene un coste" y "la oscuridad se acerca".

Sobre la química del dúo, Kermani afirmó a Entertainment Weekly: "Trabajar con este elenco fue una alegría de principio a fin, y por supuesto, ver a Kit y Sophie juntos de nuevo en pantalla fue una emoción especial".

La directora añadió que "su amistad y química es incuestionable y uno de mis aspectos favoritos de la película". El reparto también cuenta con la ganadora del Oscar Marcia Gay Harden, quien interpreta a Morwen.

Mientras Turner asume nuevos retos como Lara Croft en la serie Tomb Raider, otros compañeros cierran etapas definitivas. Emilia Clarke declaró recientemente: "No me volveréis a ver a lomos de un dragón". The Dreadful se estrenará en Estados Unidos el 20 de febrero en cines limitados y formato digital.