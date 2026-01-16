Una investigación periodística reveló quién estuvo detrás de una de las propuestas más insólitas de la política exterior estadounidense en los últimos años: la idea de que Estados Unidos adquiriera Groenlandia. Según informó The Guardian, citando al exasesor de Seguridad Nacional John Bolton, fue Ronald Lauder, multimillonario heredero del imperio de cosméticos Estée Lauder y viejo amigo de Donald Trump, quien sugirió esa posibilidad al entonces presidente.

Lauder y Trump se conocen desde la década de 1960, cuando ambos estudiaban en la misma prestigiosa escuela de negocios. De acuerdo al reporte, durante el primer mandato de Trump, el empresario planteó la idea de comprar Groenlandia, una iniciativa que, aunque fue recibida con sorpresa a nivel internacional, llevó a que la Casa Blanca analizara seriamente distintas estrategias para aumentar la influencia estadounidense sobre el territorio ártico, que pertenece a Dinamarca.

El interés de Trump por Groenlandia se vinculó públicamente con el valor estratégico de la isla, tanto por sus recursos minerales clave como por su ubicación geopolítica en el Ártico, fundamental para la defensa y las rutas marítimas. Durante su segundo mandato, ese interés volvió a cobrar fuerza en un contexto de crecientes tensiones diplomáticas con Dinamarca.

En paralelo, The Guardian señala que Lauder pasó a tener intereses comerciales directos en Groenlandia. Investigaciones periodísticas indican que el magnate se incorporó como inversor en proyectos de exportación de agua mineral de alta gama y en iniciativas vinculadas a la energía hidroeléctrica. Incluso se menciona su participación como copropietario de una empresa de bebidas con sede en la isla, mientras un grupo inversor cercano evalúa la construcción de una presa en el lago más grande del territorio.

La trayectoria de Lauder combina negocios y política. Tras sus años de estudio, trabajó en el Pentágono durante la presidencia de Ronald Reagan y luego se desempeñó como embajador de Estados Unidos en Austria. En 1989 intentó, sin éxito, convertirse en alcalde de Nueva York. Más tarde, cuando Trump ganó las elecciones presidenciales en 2016, Lauder realizó una donación de 100.000 dólares al comité de recaudación de fondos por la victoria electoral.

Según consignan los periodistas Peter Baker y Susan Glasser en el libro The Divider, fue en 2018 cuando Lauder dirigió por primera vez la atención de Trump hacia Groenlandia. Desde entonces, el multimillonario habría invertido importantes sumas de dinero propio en el territorio ártico, consolidando su interés económico en la región.

En ese marco, también se recuerda que The New York Times informó previamente que Ucrania otorgó derechos para explotar uno de sus principales yacimientos estatales de litio a un grupo de inversores entre los que figura Ronald Lauder, reforzando el perfil del empresario como actor clave en proyectos vinculados a recursos estratégicos a nivel global.