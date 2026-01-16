Evolución de Bastián: fracturas de cráneo y monitoreo permanente

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires difundió este viernes por la mañana un nuevo reporte sobre la situación de Bastián Jerez, el niño de 8 años accidentado en la zona de médanos conocida como La Frontera, en Pinamar. El menor, que fue atropellado por un vehículo UTV el pasado lunes 12 de enero, se encuentra internado en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata.

Según el informe oficial, el paciente ingresó ayer a dicho centro tras un traslado en helicóptero que aterrizó en la Base Naval, como parte de un operativo de vuelo sanitario de alta complejidad diseñado para garantizar atención especializada. Una vez en el hospital, el equipo médico logró estabilizarlo y compensarlo hemodinámicamente para realizar estudios complementarios, que incluyeron una tomografía de cráneo, tórax, abdomen y columna cervical. Los resultados confirmaron la presencia de múltiples fracturas en el cráneo.

Publicidad

Ante este cuadro, el servicio de neurocirugía intervino de inmediato en quirófano para colocar una válvula de control de presión intracraneal, procedimiento que se desarrolló sin complicaciones y permite monitorear posibles valores elevados de presión. Respecto a los pasos a seguir, desde el Ministerio de Salud precisaron que "el ingreso a quirófano para la exploración y el eventual cierre abdominal quedará supeditado a la evolución clínica del paciente en las próximas horas".

Bastián permanece bajo estricta vigilancia médica y con seguimiento permanente de sus parámetros neurológicos. De acuerdo con la cartera sanitaria, la fecha de la cirugía definitiva por las fracturas craneales aún no ha sido definida, ya que dependerá de su evolución diaria. Actualmente, su estado genera una fuerte preocupación en la comunidad y mantiene en vilo a su familia, que lo acompaña durante el proceso en Mar del Plata.