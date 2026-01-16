Las autoridades sanitarias de Argentina confirmaron que ya son 15 los casos de gripe influenza A (H3N2) registrados en el país, tras la detección de cuatro nuevos contagios en Córdoba y Corrientes, informaron fuentes oficiales y medios locales.

Según el reporte del Instituto Malbrán, los nuevos diagnósticos corresponden al subclado K de la variante H3N2 y se suman a los 11 casos previos informados por el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), lo que eleva el total a 15.

Publicidad

Hasta el momento, la distribución de los casos confirmados incluye varias jurisdicciones: tres en la provincia de Buenos Aires, dos en la Ciudad de Buenos Aires, dos en Neuquén, dos en Santa Cruz, dos en Córdoba, dos en Corrientes, uno en Mendoza y uno en Tierra del Fuego.

Respecto a los nuevos positivos, en Corrientes se informó que las dos mujeres adultas mayores evolucionaron favorablemente y fueron dadas de alta. En Córdoba, los dos casos corresponden a un hombre de 27 años y una mujer de 38 con antecedentes de viajes internacionales, quienes también presentaron evolución clínica favorable sin requerir internación.

Publicidad

El avance de la H3N2 (que en otras regiones del mundo también ha generado brotes fuera de la temporada típica de influenza) encendió alertas en el sistema de vigilancia epidemiológica, que monitorea la circulación de virus respiratorios y secuencia genomas para identificar subclados como el K.

Las autoridades recomiendan reforzar las medidas de prevención de infecciones respiratorias, especialmente en personas que viajen o regresen de países con circulación de influenza. Entre las recomendaciones figura completar los esquemas de vacunación, mantener el lavado frecuente de manos, cubrirse al toser o estornudar y ventilar ambientes cerrados.

Publicidad

Hasta ahora, los casos detectados no han generado fallecimientos y la mayoría presenta evolución favorable, aunque la vigilancia se mantiene activa debido al potencial de transmisión de este virus, que en otras temporadas ha mostrado un aumento temprano de casos en distintos países.