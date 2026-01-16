Así le fue a los argentinos durante la reciente etapa del Dakar 2026

A solo dos días de la conclusión del Rally Dakar 2026 en Arabia Saudita, el argentino Luciano Benavides retomó el liderazgo en la categoría de motos tras completarse la etapa 11 entre Bisha y Al Henakiyah. El piloto oficial de KTM, al mando de la unidad número 77, aventaja por apenas 23 segundos al estadounidense Ricky Brabec de Honda, luego de acumular casi 45 horas de competencia efectiva.

Respecto a la paridad de la definición, el salteño de 30 años declaró: "No se define mañana, está muy apretado". Asimismo, se mostró firme ante la competencia de sus rivales: "No importa qué hagan (las Honda), les voy a ganar".

Benavides también se refirió a las tácticas de carrera: "Yo no juego a ninguna estrategia, no me he frenado como lo ha hecho Ricky hoy o como lo hizo ayer cuando frenó con Daniel (Sanders) para después recuperar ese tiempo mientras otros pilotos abrían pista. Pero esos tiempos van y vienen, así es la carrera. Hay que saber jugarla y yo vengo haciendo lo mejor que puedo".

En otras categorías de dos ruedas, dentro de Rally 2, Juan Santiago Rostan (#40) se ubica en el puesto 22 de la general, mientras que Leonardo Cola (#37) ocupa la posición 31. Por otro lado, en la división Challenger, el matrimonio cordobés de Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini (#300) se adjudicó la victoria en la etapa del jueves y escaló al tercer lugar de la tabla global.

En esta misma clase, Bruno Jacomy se sitúa cuarto, Augusto Sanz quinto, David Zille junto a Sebastián Cesana marchan sextos, y Kevin Benavides, en dupla con Lisandro Sisterna, se ubica décimo en su debut sobre cuatro ruedas.

Dentro de los Side by Side, Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi se mantienen sextos, mientras que Manuel Andújar y Andrés Frini ocupan el octavo lugar. En la categoría Ultimate, Nasser Al-Attiyah lidera la clasificación sobre Nani Roma y Sébastien Loeb.

Por su parte, Benjamín Pascual marcha tercero en el Dakar Future Mission 1000, y Gastón Mattarucco se posiciona como el mejor de la subdivisión H4 en el Dakar Classic. La etapa 12 iniciará este viernes a la 1 de la mañana con un especial de 311 kilómetros hacia Yanbu.