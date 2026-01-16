En la madrugada del pasado martes, el barrio Costa Canal II, en la localidad de Concepción, fue escenario de un robo de alto impacto económico que mantiene en alerta a la Justicia sanjuanina. Una motocicleta de alta gama, modelo BMW S1000RR, fue sustraída del fondo de una vivienda sin que se detectaran daños ni signos de violencia en la propiedad, un detalle que llama la atención de los investigadores,,.

El propietario del vehículo lo había dejado en su domicilio el lunes para retirarse a pie, advirtiendo la desaparición recién el martes por la mañana al intentar salir nuevamente.

El rodado tiene un valor de mercado que ronda los 50 millones de pesos, mientras que una unidad similar 0 kilómetro puede alcanzar los 65 millones, lo que posiciona este hecho como uno de los robos más costosos del año.

La causa quedó bajo la responsabilidad de la UFI Delitos contra la Propiedad,. Desde este organismo señalaron que se intensificó la búsqueda, debido a que se trata de un vehículo difícil de ocultar o pasar desapercibido en la provincia. Por el momento, la investigación continúa y no se han registrado detenidos.