Un grave episodio de violencia que ocurrió en el departamento Chimbas tuvo su resolución judicial. La Justicia condenó a Lucas Felipe Molina a la pena de un año y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, tras declararlo culpable de una serie de hechos que incluyeron disparos con arma de fuego, amenazas agravadas, daños e incluso un ataque con bomba molotov contra una vivienda habitada por una mujer y sus dos hijos menores.

Fuentes judiciales informaron que el primer hecho se registró el 7 de noviembre de 2025, alrededor de las 22, cuando la denunciante se encontraba en el interior de su domicilio del barrio Los Toneles, junto a sus dos hijos. En ese momento, escuchó al menos siete detonaciones de arma de fuego efectuadas desde el frente de la vivienda. Al asomarse por una ventana, observó una moto con dos personas a bordo, identificadas luego como los hermanos Molina. Según el testimonio de vecinos, los disparos fueron realizados por el imputado, impactando en la ventana frontal y la puerta de ingreso, atravesando el interior de la casa hasta dañar un espejo y una pared.

El segundo episodio ocurrió el 16 de noviembre de 2025, cerca de las 3:50 de la madrugada. La víctima se encontraba descansando en su habitación junto a sus hijos cuando escuchó la rotura de vidrios en la parte delantera del domicilio. Al dirigirse al lugar, advirtió un foco de incendio provocado luego de que un sujeto a bordo de un rodado arrojara una bomba molotov y efectuara disparos. Una testigo señaló directamente a Lucas Molina como el autor del ataque, quien escapó del lugar en una moto marca Daelim. Como consecuencia, los disparos atravesaron el vidrio de la ventana frontal e impactaron en la pared de la cocina.

En el marco de la investigación, el 28 de noviembre de 2025 se realizó un allanamiento en una vivienda del barrio Valle Grande, en Rawson, vinculado a un legajo de la UFI Delitos contra la Propiedad. Allí, personal policial secuestró un pistolón calibre 32 de color negro, que se encontraba en una de las habitaciones y en poder de Lucas Molina. El arma fue peritada por División Criminalística y resultó apta para el disparo. Además, se constató que no estaba registrada y que el imputado no era legítimo usuario, conforme al informe del RENAR.

Finalmente, este 15 de enero de 2026, el juez Carrera hizo lugar al acuerdo de juicio abreviado, declarando a Molina penalmente responsable de los delitos de amenazas agravadas por el uso de armas y daño (dos hechos), en concurso ideal, y tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil. Además, se revocó una condena condicional previa dictada en septiembre de 2024 y se unificaron las penas, quedando una condena única de un año y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo.