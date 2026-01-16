Llega un colosal barco con 7.000 autos chinos a Argentina

El mercado automotor argentino se prepara para un hecho inédito que podría alterar la dinámica de precios y competencia. El próximo lunes 19 de enero, a las 11:00 horas, la automotriz china BYD atracará su propio barco en el puerto de Zárate, trayendo consigo alrededor de 7.000 vehículos de manera directa. Este movimiento representa un golpe de timón estratégico, ya que la empresa se salta a los operadores logísticos, uno de los costos más significativos para los importadores.

La carga que arribará forma parte del cupo de importación libre de arancel del 35%, al cumplir con el requisito de tener un precio FOB inferior a los u$s16.000 establecido por el gobierno. Este hecho no solo marca la llegada masiva de unidades, sino que se espera que la marca realice un importante anuncio a la prensa ese mismo día, que los rumores del sector asocian con una preventa o adelanto de su nueva camioneta eléctrica Shark.

El impacto en el bolsillo: ¿precios aún más bajos?

La llegada del barco propio es, ante todo, una jugada de eficiencia de costos. Al controlar la cadena logística integral, BYD tiene el potencial de reducir aún más los precios finales de sus modelos, que ya se destacan por su accesibilidad. Actualmente, la marca ya tiene dos vehículos entre los diez autos chinos más baratos del país:

BYD Dolphin Mini GL: u$s22.990

BYD Dolphin Mini GS: u$s23.500

Con esta nueva ventaja logística, se especula que estos modelos podrían acercarse al top tres de los más económicos, actualmente liderado por el JMEV Easy 3 (u$s18.900), el JAC S2 MT (u$s19.900) y el JAC JS2 Luxury (u$s21.900).

El contexto: el meteórico ascenso chino

El arribo del coloso naviero de BYD se da en un contexto de crecimiento exponencial de las marcas chinas en Argentina. Según datos del sector, su participación en el mercado de vehículos livianos pasó de un 0,9% a comienzos de 2025 a aproximadamente un 5,6% en los últimos meses, lo que representa un salto superior al 500% en poco más de un año.

BYD ha sido la punta de lanza de esta expansión. La compañía, que a nivel global logró desplazar a Tesla como líder en ventas de vehículos eléctricos, llegó a la Argentina en octubre del año pasado instalando oficinas directas de la casa matriz. Ahora, con su propia flota de 8 barcos con capacidad para más de 65.000 vehículos a nivel global, replica la estrategia que ya implementa con éxito en Brasil –donde además inauguró una planta–, dando un paso de integración vertical que la diferencia de todas sus rivales, incluso de las que producen localmente.

La flota que trae el gigante

Los modelos que BYD comercializa actualmente en el país y que se verán beneficiados por esta nueva logística son: