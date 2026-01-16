La Policía de San Juan detuvo a un hombre que intentó robar una moto en el local de Capital. Los efectivos actuaron a tiempo para alcanzar al delincuente.

Fuentes policiales destacaron que todo ocurrió en Branka Motors, ubicado en Av. Rioja y 25 de Mayo. En ese lugar, el sospechoso, identificado como Díaz, de 48 años, fue aprehendido mientras intentaba sustraer una Keller Cronos 110 cc, color azul.

La maniobra fue alertada por el encargado del local, Banega, de 22 años, que denunció el hecho ante las autoridades. Ante esto, los agentes actuaron a tiempo para detener al ladrón.

Según informaron fuentes policiales, un transeúnte alertó a los efectivos que se encontraban en la zona, lo que permitió interceptar al hombre. Durante la inspección, Díaz presentó un contrato de compra-venta de un rodado similar al que intentaba sustraer, aunque no logró justificar su accionar.

La causa quedó bajo investigación con intervención de la UFI Flagrancia y del Ayudante Fiscal Dr. Cuneo César, quienes evalúan los pasos legales a seguir.