Esther Goris atraviesa una etapa de renovación personal y profesional al participar por primera vez en un reality gastronómico. Durante el repechaje de MasterChef Celebrity, la actriz, que cuenta con casi cinco décadas de trayectoria en los medios, reveló un romance que mantenía en reserva. Su nueva pareja es un director de cine con carrera internacional que divide su tiempo entre Argentina y los Estados Unidos.

La noticia surgió tras una consulta de la conductora Wanda Nara sobre su situación sentimental. Ante la pregunta, Goris confesó: “Más o menos, hay un novio reciente. Es director de cine, vive mitad en Estados Unidos y mitad acá”.

Fiel a su perfil bajo y a la discreción que ha caracterizado su estilo a lo largo de los años, eligió compartir solo lo esencial sin dar nombres ni detalles adicionales. Para cerrar el tema con la presentadora, le propuso: “Te invito a tomar un café, Wanda; ahora que termina la grabación, te invito a tomar un café y te cuento”.

Este vínculo marca un nuevo capítulo tras haber finalizado una relación anterior recientemente, hecho que ella misma comentó en una entrevista el pasado abril. A pesar de la exposición televisiva que demuestra sus habilidades culinarias, la intérprete prefiere que su trabajo sea el centro de atención y no sus vínculos personales.