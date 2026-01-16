Durante la gala de repechaje de MasterChef Celebrity celebrada el jueves 15 de enero, la cocina se convirtió en el escenario de una revelación inesperada. Ante la presencia de Esther Goris, la conductora Wanda Nara decidió indagar en el presente sentimental y el pasado de la artista.

La conversación tomó un giro internacional cuando la conductora lanzó una petición directa: “Quiero saber tu historia de amor con Robert De Niro”. Aunque inicialmente reticente, Goris terminó relatando su encuentro con el actor estadounidense: “Me invitaron a una fiesta, me dijeron que era muy especial, que llegara temprano. Llegué un poquito tarde, había una ronda de gente”. Ante la magnitud del relato, Nara convocó al resto de los participantes: “Chisme internacional, si pueden paren las orejas todos”.

Publicidad

La actriz continuó detallando que en aquel entonces ella tenía 23 años y De Niro unos 40. Sobre la interacción, recordó: “Llego al final de la fila y estaba Robert De Niro... Hablamos toda la noche, no sé en qué idioma porque yo no hablaba inglés. Cuanto más champagne iba tomando yo, más entusiasmada estaba y más hablaba”.

El punto de quiebre ocurrió cuando el actor se retiró y Lito Cruz se acercó a Goris como intermediario. Según la actriz, Cruz le dijo: “Esther, Bob quiere tomar un café con vos”. En ese momento, ella reaccionó con orgullo: “¿este Bob qué se cree?”, y le respondió al mediador: “decile que por lo menos se moleste él en subir”, para luego rematar con un “mejor decile que ni se moleste”. Goris admitió el impacto posterior de su decisión: “No tomé ni el café, al día siguiente me quería matar”.

Publicidad

Al momento de presentar su plato, la posibilidad de cocinarle a la estrella de Hollywood surgió nuevamente. Esther afirmó: “Sí, incluso ahora. Nunca terminaré de arrepentirme, pero bueno”. Ante la consulta de Wanda sobre si se arrepiente de lo que no hizo, la participante sentenció: “Por supuesto, siempre es mejor arrepentirse de lo que no se hizo”.

El intercambio finalizó con una indirecta de Goris hacia la conductora: “Si lo sabrás vos”, a lo que Nara aclaró: “No, yo hice todo lo que tenía ganas de hacer, no me arrepiento de nada”. Finalmente, la actriz optó por el silencio ante la duda de si ambas habían compartido algún otro vínculo con actores internacionales, señalando que no quería ser indiscreta.