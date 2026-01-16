Escándalo con Luca Martin tras polémico comentario sobre Chiche Gelblung

Luca Martin, quien tras desempeñarse como productor, columnista de radio y actor secundario alcanzó la co-conducción con su padre en la pantalla de Canal 13, protagonizó un escándalo en el programa Bendita TV. Al observar un video de Chiche Gelblung, el panelista e hijo de Matías Martin y Nancy Dupláa lanzó un comentario que desató una fuerte controversia.

Al aire, Martin manifestó: "No quiero sonar edadista con esto, el edadismo es el prejuicio a la gente de la tercera edad pero ¿Chiche no está viejo hace ya aproximadamente 300 años como para hacer esto? Con todo respeto, Chiche ya estaba viejo cuando yo era un nene. Me pone mal verlo ahora, me hace mal".

Estas palabras provocaron un inmediato repudio en las redes sociales, donde los usuarios lo calificaron con términos como "salame", "desubicado" e "irrespetuoso", cuestionando su lugar en los medios con mensajes como "¿por ser el hijo de... se cree gracioso?" o "¿De dónde sale esta gente?". Ante la ola de críticas y el posible temor a una cancelación, el joven intentó retractarse tras una intervención de Edith Hermida, aunque su descargo fue percibido por muchos como tibio y soberbio.

En su aclaración, el panelista expresó: "Yo siempre lo conocí como un señor grande, conocí la personalidad de un señor con estas reacciones. Nunca quise implicar que por su edad merezca menos o esté mal lo que está haciendo. Toda la vida hizo la misma versión de su persona, Nunca quise insultarlo al divino Chiche".