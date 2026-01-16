El Ministerio de Defensa de Rusia informó este jueves que sus fuerzas han derribado más de cien drones militares lanzados por Ucrania que penetraron en territorio ruso, en lo que describen como un ataque “intenso” ocurrido en las últimas horas. La operación fue reportada en zonas limítrofes entre Rusia y Ucrania, aunque las autoridades no brindaron detalles precisos sobre los daños materiales o víctimas, según medios internacionales.

De acuerdo con el reporte oficial citado por medios como MDZ Online, los sistemas de defensa antiaérea rusos interceptaron de manera exitosa la mayor parte de los drones, destacando la respuesta de las fuerzas armadas ante esta oleada no tripulada.

Este ataque se inscribe en una escalada recurrente en el empleo de drones por ambos bandos del conflicto. Las fuerzas ucranianas han utilizado vehículos aéreos no tripulados en operaciones ofensivas profundas contra objetivos militares rusos en varias regiones más allá de la línea de frente, siguiendo la evolución tecnológica del conflicto.

Desde el inicio de la guerra en 2022, los drones se han convertido en una herramienta central para incursiones, reconocimiento y ataques tácticos en ambos ejércitos. Rusia también ha respondido con ataques con drones y misiles contra posiciones ucranianas, en ocasiones con cifras comparables en número de aparatos involucrados.

El uso intensivo de drones refleja la creciente importancia de estas plataformas en el conflicto, que además de su uso militar directo también complica las defensas aéreas de ambos países y aumenta la incertidumbre sobre la evolución de las hostilidades en lo que va de 2026.