El misterio terminó para los seguidores de Harry Styles cuando el artista británico confirmó su regreso a la escena musical a través de sus redes sociales. Tras casi tres años de silencio desde el cierre de su gira Love On Tour en noviembre de 2022, el cantante anunció el lanzamiento de su próximo material discográfico, el cual llevará por nombre "Kiss All The Time. Disco, Occasionally".

De acuerdo con la información de su sitio oficial, el álbum estará compuesto por 12 canciones y su estreno oficial está programado para el 6 de marzo. Este anuncio llega tras una campaña internacional de intriga que incluyó carteles minimalistas en ciudades como Londres, Roma, São Paulo y la Ciudad de México, específicamente cerca del Ángel de la Independencia. La estrategia publicitaria también contó con el estreno del video titulado "Forever Forever" en el canal oficial de YouTube del artista.

El cantante compartió su entusiasmo mediante publicaciones clave en Instagram donde expresó: “Kiss All The Time. Disco, Occasionally”. Posteriormente, precisó la fecha de lanzamiento con la declaración: “Kiss All The Time. Disco, Occasionally. March 6th.”.

La respuesta de la comunidad de seguidores en redes sociales fue inmediata y cargada de emoción. Entre las reacciones destacadas en Instagram se encuentran testimonios como: “Gracias, te amo por siempre”, “Ahora sí a empezar bien el año”, “Todo el amor” y “Finalmente está pasando”.