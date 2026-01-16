El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió de manos de la dirigente opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, la medalla de ese galardón durante un almuerzo en la Casa Blanca. Trump expresó su agradecimiento por el gesto y lo calificó como un “acto maravilloso de respeto mutuo”, según informó el medio local MDZ Online desde Washington.

El almuerzo privado, realizado en el marco de una gira de Machado por Estados Unidos, duró más de dos horas y se dio en un contexto de alta tensión política regional. Trump agradeció públicamente la entrega de la medalla a través de sus redes sociales, subrayando que fue “un gran honor” conocer a la líder venezolana y recibir el obsequio.

Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2025 por su defensa de la democracia en Venezuela, entregó la medalla acompañada de una placa conmemorativa, en lo que su entorno describió como un gesto simbólico de reconocimiento al apoyo estadounidense. El regalo se produjo en un momento de alta visibilidad internacional para la dirigente opositora.

La presencia de la medalla en manos de Trump, sin embargo, no altera la naturaleza del galardón: el Comité Nobel ha aclarado que el título de Premio Nobel de la Paz no puede transferirse oficialmente, aunque una medalla física sí puede cambiar de dueño.

La reunión también incluyó la participación del secretario de Estado, Marco Rubio, lo que reforzó el carácter político del encuentro y su relevancia dentro de la agenda exterior de Estados Unidos respecto a la situación venezolana.

Tras el almuerzo, Machado se trasladó al Congreso de Estados Unidos para reunirse con senadores y continuar su agenda diplomática, que busca consolidar respaldo internacional para una transición democrática en Venezuela. Trump, por su parte, ha mantenido una postura ambivalente frente al liderazgo político venezolano, elogiando el gesto pero sin asegurar apoyos concretos a Machado como futura líder venezolana.

El gesto de Machado y la respuesta de Trump ponen de relieve las complejidades de la política internacional en torno a Venezuela, donde decisiones simbólicas y diplomáticas se entrelazan con estrategias más amplias de influencia regional.