Así se define el ganador: el sistema de votación del Sanjuanino Solidario 2025

Este viernes 19 de diciembre, la provincia de San Juan conocerá al ganador de la novena edición del Sanjuanino Solidario, el certamen que reconoce y fortalece el compromiso social. La definición, que se transmitirá en vivo por HUARPE TV a partir de las 19 horas, resulta de un sistema de votación combinado que pondera tanto el voto popular como la evaluación de un jurado especializado. El premio mayor, de $1.500.000, servirá para potenciar una de las cuatro iniciativas finalistas que trabajan diariamente por mejorar la comunidad.

Los proyectos que llegan a esta instancia decisiva son: Rescate Equino, liderado por Analía Brizuela, dedicado a la recuperación de caballos maltratados; Guerreros por la Vida, de Mariela Recabarren, que brinda contención a personas con problemas de salud graves; la Asociación Unidos por el Parkinson, presidida por Antonio Suárez, que mejora la calidad de vida de pacientes y familias; y el comedor Jehová Jireh, creado por María Luisa Frías, un espacio esencial de alimentación y apoyo en su barrio.

Un sistema de puntaje híbrido y auditado

El mecanismo para consagrar al ganador se basa en dos columnas principales: el voto del jurado y la elección del público a través de internet. Todo el proceso es fiscalizado por un escribano público, garantizando la transparencia del certamen.

La primera parte corresponde al voto del jurado, compuesto por 50 miembros representativos de diversos sectores de la provincia. Cada uno de estos jurados emite un voto individual por el finalista de su preferencia. Este voto equivale a un punto, por lo que el puntaje máximo en esta etapa es de 50 puntos, distribuidos entre los cuatro candidatos.

La segunda componente es la votación online, que se mantuvo abierta al público durante las últimas dos semanas en el sitio web del DIARIO HUARPE. Los votos digitales no se suman de manera unitaria, sino que se traducen en un bloque de puntos asignados por orden de preferencia popular. El participante más votado en la web recibe diez puntos, el segundo cinco, el tercero tres y el cuarto dos puntos, completando un total de veinte puntos en juego en esta categoría.

La suma final que decide al campeón

El resultado definitivo surge de la adición simple de ambos puntajes. El equipo de producción realizará el escrutinio en vivo durante el programa Yo Te Invito, conducido por Ana Paula Zabala, llenando la planilla oficial con los datos validados.

Así, el puntaje total de cada finalista se calculará sumando: los puntos recibidos del jurado (hasta 50) más los puntos obtenidos de la votación online (10, 5, 3 o 2). La iniciativa que logre la suma más alta será la ganadora del premio mayor de $1.500.000. Los otros tres proyectos finalistas no se irán con las manos vacías, ya que cada uno recibirá un estímulo de $500.000 para continuar con su labor.

Una noche de celebración comunitaria

Más allá de la definición, la transmisión promete ser una celebración del tejido solidario sanjuanino. A lo largo de dos horas, se presentarán reportajes en profundidad sobre cada uno de los finalistas, se conectarán móviles en vivo desde los lugares donde operan los proyectos y se compartirán testimonios de quienes han sido impactados positivamente por estas obras.

El Sanjuanino Solidario, organizado por GRUPO HUARPE y Broker Andino, consolida así su noveno año consecutivo como una plataforma fundamental para visibilizar y apoyar el trabajo de quienes convierten la solidaridad en una acción concreta y transformadora. La esperada final no solo definirá un ganador, sino que reflejará una vez más el poderoso espíritu de una comunidad unida por ayudar al prójimo.