El ser humano volverá a la Luna tras más de 50 años y un satélite argentino será parte de la histórica misión. Se trata de Atenea, un microsatélite desarrollado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) en conjunto con universidades públicas, institutos de investigación y una empresa nacional, que fue seleccionado para integrar la misión Artemis 2 de la NASA, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo 6 de febrero.

El comunicado de la Oficina del Presidente de la República Argentina que informa que será parte de la misión Artemis II de la NASA.

El anuncio fue celebrado por el Gobierno nacional a través de un comunicado oficial firmado por el presidente Javier Milei. Allí se destacó que durante el lanzamiento “se desplegará el microsatélite argentino Atenea”, desarrollado junto a la empresa VENG S.A., el Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA).

Atenea mide 30 por 20 centímetros y será puesto en órbita antes del acercamiento lunar. Su objetivo principal es probar y validar tecnologías críticas para futuras misiones espaciales, como la medición de radiación solar, el testeo de sensores y la evaluación de enlaces de comunicación de largo alcance.

Hace dos años, la NASA convocó a distintos países a postular satélites para la misión y los seleccionados fueron Argentina, Alemania, Corea del Sur y Arabia Saudita. “Argentina tiene trayectoria en el sector espacial, por eso fuimos convocados”, explicó Juan Pablo Cuesta González, investigador de la Conae y líder del proyecto Atenea. Además, recordó la cooperación previa con la agencia estadounidense en misiones como el satélite SAC-D/Aquarius, lanzado en 2011.

El logro adquiere mayor relevancia en el contexto de recortes que atraviesa el sistema científico argentino. Desde diciembre de 2023, el sector sufrió la pérdida de más de 4.000 puestos de trabajo, el vaciamiento de institutos y un fuerte ajuste presupuestario que obliga a muchos investigadores a abandonar el país o cambiar de actividad.

La misión Artemis 2 llevará a cuatro astronautas, entre ellos Christina Koch, quien será la primera mujer en viajar a la Luna. Si bien se tratará de un vuelo orbital, se espera que en Artemis 3 los tripulantes puedan volver a pisar suelo lunar.