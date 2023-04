Emilio Baistrocchi lanzó su candidatura con la que busca reelegirse como intendente de la Capital. En el mismo acto presentó a los dirigentes que lo acompañarán en la lista de concejales con la que aspira quedarse otro periodo y en ese contexto es que le advirtió a la oposición que “no veo ninguna propuesta, solo críticas”.

El jefe comunal reflexionó sobre los dichos vertidos de sus contendientes electorales, ya sea dentro de la agrupación como de la oposición, y afirmó que “sin lugar a dudas yo tomaría las propuestas de mis rivales y estoy dispuesto a aplicarlas en una nueva gestión si los vecinos me eligen, pero hoy solo veo críticas”.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Baistrocchi afinó la opinión y dijo que “nosotros no comulgamos con el teorema de Baglini que dice que 'más se acerca un político al poder más se aleja del cumplimiento de sus promesas de campaña' y que por esto toda la clase política pierde credibilidad por la irresponsabilidad de los dirigentes”.

Baistrocchi, acompañado por el actual vicegobernador Roberto Gattoni y acompañado por el candidato al mismo cargo Cristian Andino, ratificó ante la multitudinaria militancia que “lo que propusimos en el 2019 lo venimos cumpliendo. Aumentamos al 20% la inversión en obras, cuándo históricamente fue solo del 2%, terminamos con los planes sociales y los cambiamos por trabajo digno en el municipio, además de reconocer a los trabajadores que hace años estaban olvidados con vínculos precarios”.

Imagen: Sergio Leiva DIARIO HUARPE.

Además, el jefe comunal contó por qué eligió a los dirigentes que encabezan la lista de concejales y expresó que “tengo un equipo de trabajo de hace mucho tiempo y me costó mucho decidir quienes me iban a acompañar en el Concejo. Luego de mucha evaluación es que me incliné por Horacio Lucero, quien viene acompañándome como funcionario desde el inicio de la gestión con éxito, Beatriz Muñoz, que es una mujer de mucha experiencia y Ariel Palma, dirigente que viene acompañando desde el Ministerio de Gobierno y fue el presidente del Deliberante en esta gestión que estamos finalizando. Ellos son los elegidos porque están muy comprometidos con el proyecto y lo pueden defender dónde sea”.

Por último, se tomó el tiempo para hablar de la gestión y expresó que “nosotros tenemos mucho contacto con los vecinos con distintas herramientas, con el presupuesto participativo estamos todas las semanas en un barrio distinto y la recepción es de conformidad, esto no quiere decir que nos vuelvan a votar. Nosotros somos un equipo propositivo que cambiamos la cultura de gestión”.

Publicidad

Dato

La ministra Marisa López, El vicegobernador Roberto Gattoni, el candidato a vice Cristian Andino, el referente de la CGT Eduardo Cabello, y el diputado Horacio Quiroga, fueron las figuras políticas que acompañaron a Baistrocchi.