Una opción distinta para vacacionar este verano en Argentina sin dirigirse a la costa es visitar el Balneario Carlos Xamena, en Salta, que ofrece la pileta más grande del país, con imponentes dimensiones de 270 metros de largo por 97 metros de ancho, cubriendo más de 26.000 m² de superficie acuática que muchos comparan con un pequeño lago.

Este balneario se ha convertido en un destino popular para familias y grupos de amigos que buscan disfrutar de la temporada estival bajo el sol sin tener que llegar al mar, combinando la enorme pileta con espacios para camping, actividades recreativas y servicios básicos para pasar el día completo en el predio.

Los precios de entrada para la temporada de verano 2026 son altamente accesibles para una experiencia de este tipo: las entradas suelen rondar entre $700 y $1.200, según la edad y categoría, mientras que los niños menores de 6 años y las personas con discapacidad ingresan gratis, facilitando el plan para familias con presupuestos ajustados.

El balneario cuenta con amplios horarios de apertura durante la temporada de calor, y su tamaño lo vuelve ideal para quienes buscan espacio para nadar, relajarse y disfrutar del agua sin aglomeraciones típicas de otras atracciones acuáticas.

Además del atractivo principal (la piscina gigante), el lugar también ofrece zonas de descanso, sombra y servicios complementarios para acompañar la visita familiar, convirtiéndose en una alternativa renovada para el turismo interno fuera de los tradicionales balnearios de costa.

Este tipo de destino se perfila como una salida económica para este verano, especialmente para quienes buscan opciones diferentes al mar o a parques acuáticos urbanos, aprovechando la infraestructura y el atractivo natural de la provincia norteña.