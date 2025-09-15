Economía > Plazo fijo septiembre
Banco por banco, qué tasa pagan y cuánto deja un depósito de un millón en 30 días
POR REDACCIÓN
El plazo fijo continúa siendo una de las herramientas más utilizadas por los ahorristas en la Argentina, en medio de la incertidumbre económica y los movimientos en la política monetaria. La última actualización de las tasas informadas por los bancos al Banco Central (BCRA) refleja un abanico muy amplio de rendimientos, que varían entre un 30% y un 55% nominal anual, con diferencias notorias en los resultados finales de cada entidad.
De acuerdo con el relevamiento de Infobae basado en datos oficiales, el Banco del Sol S.A. y Banco Voii S.A. lideran la oferta con una tasa nominal del 55%. En ambos casos, un plazo fijo de un millón de pesos a 30 días devuelve $1.045.205,48 al vencimiento. Muy cerca se ubican Banco Meridian S.A. y Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U., con una tasa de 54,5% y un rendimiento de $1.044.794,52.
En el segundo escalón, Banco de Córdoba (52%) y Banco del Chubut (51%) ofrecen resultados de $1.042.739 y $1.041.917, respectivamente. Entre las compañías financieras, Reba paga 50% y devuelve $1.041.095, mientras que entidades como Banco Bica, Banco de Corrientes y el Banco de Tierra del Fuego se ubican en torno al 48-49%, con montos cercanos a $1.040.000.
Por debajo, bancos de gran peso como Nación, CMF y Mariva fijan tasas del 47% y acreditan $1.038.630 por cada millón invertido. Más atrás se encuentran Banco Dino y Bibank, con 45% ($1.036.986), e Hipotecario con 45,5% ($1.037.397). Banco Comafi ofrece 43% ($1.035.342) y Banco Credicoop, Julio y Santander se ubican en 42%, con resultados en torno a $1.034.700.
En el rango bajo, Banco Macro paga 40,5% ($1.033.287), mientras que Banco de Formosa y BBVA rondan el 41%. El Banco Ciudad, con una tasa del 35%, ofrece apenas $1.028.767. En el extremo inferior, Banco Masventas aparece con la tasa más baja del sistema: 30%, lo que equivale a $1.024.657 al cabo de 30 días.
La dispersión de tasas muestra la fuerte competencia entre bancos públicos, privados y provinciales por captar depósitos y sostener liquidez en pesos. Para los ahorristas, la elección no solo implica comparar el rendimiento sino también evaluar la solidez de cada institución.
El informe aclara que los cálculos se realizan en base a la tasa nominal anual publicada por cada banco, sin considerar eventuales deducciones impositivas ni cambios regulatorios que puedan surgir antes del vencimiento. Con todo, los datos evidencian que el plazo fijo tradicional sigue siendo una alternativa relevante de resguardo en moneda local, pese a la inflación y la volatilidad cambiaria.
Con una trayectoria de más de 38 años en el ejercicio profesional, múltiples títulos universitarios, una especialización en Derecho Procesal y una vasta experiencia en la Administración Pública Provincial en el ámbito de la Asesoría Jurídica y Control de Legalidad de Gobierno y, especialmente, en la Fiscalía de Estado.
Con una carrera que combina casi una década en la defensa pública penal, experiencia en el Poder Ejecutivo y una destacada trayectoria académica, Salinas es uno de los candidatos para suceder a Eduardo Quattropani, del que fue siempre crítico.Vinculado al exministro de Gobierno giojista Adrián Cuevas.
Con 25 años de ejercicio profesional, una profunda especialización en asesoramiento jurídico corporativo y roles clave en prevención de lavado de activos y asuntos legales en el Banco San Juan. Como dato, integra el equipo de la Liga de Profesionales, Revuelto Gramajo, donde supo jugar el gobernador Orrego y el vice Fabián Martín.
Una década después del derrame de cianuro en la mina Veladero, uno de los mayores desastres ambientales en la historia de Argentina, DIARIO HUARPE recorrió las calles de Iglesia y Jáchal para escuchar de primera mano cómo los habitantes recuerdan aquel momento, qué sintieron en ese instante, cómo están hoy y qué esperan de cara al futuro.