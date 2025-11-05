Benjamín Vicuña se reencontrará con Magnolia y Amancio el 11 de noviembre

La China Suárez volverá a Argentina tras pasar más de un mes en Turquía junto a sus hijos y Mauro Icardi. La actriz regresa después de que Benjamín Vicuña mostrara su dolor porque no ve a sus niños hace 40 días.

Se confirmó que el chileno podrá reencontrarse con Magnolia y Amancio en una semana. "El 11 de noviembre llegan los chicos a Buenos Aires, van a encontrarse con su padre, Benjamín Vicuña, y se van a quedar hasta el 30".

De esta manera, Vicuña podrá cumplir con su deseo de pasar su cumpleaños, el 28 de noviembre, junto a sus hijos.

Mientras Benjamín Vicuña espera el reencuentro, sus abogados continúan intentando llegar a un acuerdo con los representantes de La China Suárez. Se había anticipado que "Los abogados van a intentar que ellos se encuentren, charlen, se pongan de acuerdo y limen asperezas".

Según el acuerdo, "esos días, los chicos estarán con Benjamín Vicuña". Sin embargo, todavía "no arreglaron si van a volver a Estambul con la China Suárez". En un viaje anterior de la actriz a Argentina, Magnolia y Amancio se quedaron con el chileno, y la actriz regresó a Turquía con Rufina. En esta ocasión, la hija mayor, Rufina, ya lleva un tiempo con Nicolás Cabré en el país.

El regreso de La China Suárez, además de facilitar el encuentro de los niños con su padre, se debe a compromisos laborales. La actriz tiene que hacer la presentación de su nueva serie para Disney +, La Hija del Fuego. Se espera que la rueda de prensa sea el próximo 17 de noviembre y el estreno, dos días después.