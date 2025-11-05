Cultura y Espectáculos > Fuerte
El estado de Lourdes Fernández tras verse con su ex: "Con signos de somnolencia"
POR REDACCIÓN
Luego de que Lourdes Fernández fuera rescatada del departamento de quien era su pareja, Leandro García Gómez, estuvo internada en el Hospital Fernández. Sin embargo, a la mañana siguiente decidió irse aunque no tenía el alta médica.
Lo primero que hizo la cantante fue negar los hechos y proteger a García Gómez. Incluso, apuntó contra Lissa Vera, de quien dijo que no veía desde hacía tres años, pese a que existen registros de que sí se vieron. En este contexto, ha salido a la luz el escalofriante informe con los detalles de cómo la encontraron en la propiedad del barrio de Palermo.
La periodista Cora Debarbieri, en el programa A la tarde, relató que García Gómez actualmente tiene prisión preventiva y fue embargado por 15 millones de pesos.
Debarbieri dio detalles del informe, indicando que el 1° de octubre, cerca de las 15:30 horas, el imputado y la víctima iniciaron una discusión en el departamento. En medio de este altercado, García Gómez le propinó golpes de puño en la cabeza y rostro a Fernández, con lo cual ella cayó al piso. El acusado continuó golpeándola en la zona de las costillas.
Los gritos de auxilio de la damnificada alertaron a una vecina del edificio. Al escuchar los golpes, la vecina se comunicó con la línea de Emergencia 911. Cuando la policía llegó, se le indicó a García Gómez que se retirara del lugar.
El informe hizo referencia al estado en el que las autoridades encontraron a la víctima: “Sobre la cama de la habitación con signos de somnolencia y visible estado de vulnerabilidad”.
Al registrarse el lugar, y ante la actitud temerosa de la damnificada cuando el personal policial se disponía a abrir un placard, se encontró oculto a García Gómez.
El intendente Sebastián Carbajal denuncia que la cancelación del proyecto científico, financiado completamente por China y ubicado en uno de los mejores cielos del mundo para la astronomía, frena el desarrollo de la región, elimina oportunidades económicas y cercena la soberanía científica argentina.
El intendente Sebastián Carbajal denuncia que la cancelación del proyecto científico, financiado completamente por China y ubicado en uno de los mejores cielos del mundo para la astronomía, frena el desarrollo de la región, elimina oportunidades económicas y cercena la soberanía científica argentina.