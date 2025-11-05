Luego de que Lourdes Fernández fuera rescatada del departamento de quien era su pareja, Leandro García Gómez, estuvo internada en el Hospital Fernández. Sin embargo, a la mañana siguiente decidió irse aunque no tenía el alta médica.

Lo primero que hizo la cantante fue negar los hechos y proteger a García Gómez. Incluso, apuntó contra Lissa Vera, de quien dijo que no veía desde hacía tres años, pese a que existen registros de que sí se vieron. En este contexto, ha salido a la luz el escalofriante informe con los detalles de cómo la encontraron en la propiedad del barrio de Palermo.

La periodista Cora Debarbieri, en el programa A la tarde, relató que García Gómez actualmente tiene prisión preventiva y fue embargado por 15 millones de pesos.

Debarbieri dio detalles del informe, indicando que el 1° de octubre, cerca de las 15:30 horas, el imputado y la víctima iniciaron una discusión en el departamento. En medio de este altercado, García Gómez le propinó golpes de puño en la cabeza y rostro a Fernández, con lo cual ella cayó al piso. El acusado continuó golpeándola en la zona de las costillas.

Los gritos de auxilio de la damnificada alertaron a una vecina del edificio. Al escuchar los golpes, la vecina se comunicó con la línea de Emergencia 911. Cuando la policía llegó, se le indicó a García Gómez que se retirara del lugar.

El informe hizo referencia al estado en el que las autoridades encontraron a la víctima: “Sobre la cama de la habitación con signos de somnolencia y visible estado de vulnerabilidad”.

Al registrarse el lugar, y ante la actitud temerosa de la damnificada cuando el personal policial se disponía a abrir un placard, se encontró oculto a García Gómez.