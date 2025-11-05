Julián Weich contra Marcelo Tinelli: "Jamás involucré a mis hijos en mi carrera"

La denuncia que hizo Juana Tinelli y su crítica a su padre, Marcelo Tinelli, generaron la opinión de varias figuras del espectáculo, incluyendo a Yanina Latorre, Rodrigo Lussich, José María Listorti y Beto Casella.

El conductor Julián Weich sentenció en Bondi Live que "La manera de solucionar estos escándalos es no iniciarlos". Weich opinó sobre la exposición pública de la familia de Marcelo Tinelli.

En su crítica, el histórico conductor afirmó: "Yo jamás involucré a mis hijos en mi carrera porque sabía que les hacía mal". Explicó que si alguno de sus hijos quisiera ser famoso después y estudiara locución, teatro o modelaje, sí lo acompañaría al casting. Pero si su hijo no lo busca, se preguntó por qué él lo iba a "meter por la ventana que sea conocido cuando no es sano".

Weich fue categórico al referirse a las consecuencias de la exposición temprana: "La fama en la infancia no es sana".

El conductor lanzó una fuerte advertencia: "Que le vaya bien a algunos, ponele, pero están todos medicados, no son felices como muestran". Weich recordó experiencias previas con diferentes niños actores durante su carrera, señalando que veía lo que les pasaba, y aunque no los llama "monstruos", insistió en que "no es sano eso".