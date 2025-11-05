El regreso de la China Suárez a la Argentina se confirmó en medio del foco mediático, el cual ha estado puesto recientemente en su conflicto con Wanda Nara. Tras el escándalo por el bolso Louis Vuitton, la polémica por la foto que supuestamente copió a Wanda junto a Mauro Icardi, y su complicidad irónica con Zaira Nara, la artista prepara su retorno.

La información fue revelada por el periodista Guido Záffora en DDM, quien adelantó que la China "llega la semana que viene" para cumplir con compromisos laborales.

El principal motivo del regreso de la China Suárez es profesional: la actriz debe afrontar una rueda de prensa en Buenos Aires por el lanzamiento de Hija del fuego, la nueva serie de Disney+ que protagoniza y que se estrenará el 19 de noviembre. Esta producción marca su regreso a la pantalla internacional.

Sin embargo, el viaje tiene un componente personal ineludible. La intérprete no viajará sola: "Viene con Amancio y Magnolia Vicuña". El detalle es relevante, ya que los hijos que tuvo con Benjamín Vicuña permanecían junto a ella en Turquía desde hace varias semanas.

Según el periodista, el arribo de la actriz generaría una oportunidad para que ambos padres "vuelvan a verse cara a cara luego de un largo distanciamiento".

El contexto familiar no es sencillo, ya que el contacto entre la actriz y el actor chileno disminuyó notablemente después de un posteo de la China que dejó su vínculo en un punto sin retorno. A esto se suma que Benjamín Vicuña hace más de 40 días que no ve a sus hijos.

Por esta razón, la presión legal está en marcha: "Los abogados van a intentar que Benjamín Vicuña y la China se encuentren, charlen, se pongan de acuerdo y limen asperezas".