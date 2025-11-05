Lourdes Fernández: prisión preventiva para el ex y embargo de $15 millones

El juez Diego Slupsky resolvió procesar con prisión preventiva a Leandro García Gómez, expareja de la cantante Lourdes Fernández, por múltiples cargos relacionados con violencia de género.

García Gómez, un empresario, continuará detenido y enfrenta un embargo de $15 millones. La Justicia le ordenó además informar sobre sus bienes en un plazo de 72 horas, o se dispondrá su inhibición general.

El procesamiento fue dispuesto por el juez, quien resolvió que García Gómez resulta "prima facie (a primera vista)" autor penalmente responsable de varios delitos.

Las acusaciones formales incluyen:

Lesiones leves calificadas por haber mediado una relación de pareja y por mediar violencia de género (un hecho ocurrido el 19 de enero de 2025).

Lesiones leves calificadas por haber mediado una relación de pareja y por mediar violencia de género en concurso material con privación ilegal de la libertad agravada por ser cometido en perjuicio de una persona a la que se le debe un respeto particular (sucesos acontecidos el 1 y 2 de octubre de 2025).

Privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometido en perjuicio de una persona a la que se le debe un respeto particular y por mediar coacción (un evento que tuvo lugar entre el 17 y 23 de octubre de 2025).

Tres sucesos de amenazas coactivas.

Días atrás, el beneficio de la excarcelación ya había sido negado a García Gómez. La Justicia argumentó entonces un posible riesgo de fuga, basándose en los antecedentes que tiene el empresario y en el hecho de haberle negado a la policía que la cantante se encontraba en su domicilio.