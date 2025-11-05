Oriana Sabatini vive el momento más feliz en la espera de su primera hija junto a su marido, Paulo Dybala. Tras anunciar la feliz noticia hace unas semanas, la actriz y cantante disfruta de esta etapa, la cual la puso en un lugar distinto al de la maternidad.

En su visita al programa Sería Increíble en Olga TV, conducido por Nati Jota, Oriana se animó a hablar de todo, incluso de este triste episodio que no se conocía.

Publicidad

Cuando Damián Betular tocó el tema de otras visitas que Oriana había hecho al streaming, la artista lanzó una frase totalmente desconocida: "Es reloco. A Olga vine dos veces embarazada. Bueno, la primera no llegó a término".

Oriana Sabatini luego confesó, quizás intentando evitar profundizar en la noticia que sorprendió a todos los presentes: "Siento que Olga me hace fértil".

Publicidad

Durante la charla, Oriana también se sinceró sobre la realidad de la maternidad. La actriz comentó que no todo es felicidad en esta etapa. "Es una mentira todo eso. Eso fue gracias a dos horas de maquillaje y pelo, cortinas, pestañas postizas, base... No estoy así, eso no es real, me siento fatal el 90% del tiempo", dijo Oriana con honestidad.

La cantante expresó que es complicado amigarse con la situación de sentirse mal, lo cual le genera culpa porque "debería estar feliz". Ella explicó que, aunque está contenta porque quiere conocer a "esta personita", el hecho de sentirse mal físicamente le genera una mezcla de emociones.

Publicidad

El duro relato de Oriana Sabatini también incluyó reflexiones sobre su embarazo tras sus trastornos alimenticios, etapa en la que llegó a decir: "Odiaba mi cuerpo".