Llega la Fiesta Vintage 80-90 a Molly para revivir la magia de una época

Cordillera Produce presentará este viernes 7 de noviembre una noche dedicada a revivir la esencia de las décadas de 1980 y 1990. La cita será en Molly a partir de las 22 horas, con una propuesta que combina música, gastronomía y ambientación retro para transportar a los asistentes a una de las épocas más recordadas.

El evento contará con dos sectores musicales diferenciados: uno dedicado al sonido retro original y otro especializado en retro electrónica. La experiencia se complementará con servicio de comida y barra, un espacio living especialmente ambientado y una selección musical a cargo de DJs que prometen recorrer los hits más emblemáticos de ambas décadas.

Publicidad

Los organizadores destacan que la fiesta busca recrear "la magia, el color y la energía de una época que marcó generaciones", invitando al público a preparar su mejor look vintage para sumergirse en la experiencia. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Entrada Web, accesible mediante el enlace oficial del evento.

La producción está a cargo de Cordillera Produce y cuenta con el auspicio de reconocidas marcas como Brahma, No Lo Entenderías, Breaking Beer, Kongo Records y Branca, que se han sumado para potenciar esta experiencia que promete convertirse en un viaje en el tiempo a través de la música y la estética de los años 80 y 90.