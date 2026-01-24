¡Beso en la panza y compras de bebé! ¿Se viene el hijo de Wanda Nara?

La conductora de Masterchef Celebrity, Wanda Nara, protagoniza un nuevo video viral que ha despertado fuertes sospechas sobre una posible maternidad. En las imágenes, se observa a la empresaria realizando compras de ropa para bebé en compañía de su hija Francesca. Lo que captó la atención de todos no fue solo la elección de las prendas, sino un gesto de la niña, quien le dio un beso en la panza a su madre.

A raíz de este episodio, desde las redes sociales de LAM difundieron el clip con la siguiente declaración: "Wanda Nara comprando ropa de bebé y su hija le da un beso a su panza. Qué pasa acá".

El registro audiovisual generó opiniones divididas entre quienes felicitan a la familia por el supuesto nuevo integrante y aquellos que sugieren que podría tratarse de una estrategia mediática. Los rumores también apuntan a una posible reconciliación y dulce espera junto a Martín Migueles.

El contexto de esta noticia se vincula con expresiones recientes de la propia conductora. Durante una charla en su programa con su exmarido, tras comentar el nacimiento del hijo del exfutbolista, Wanda confesó: "Me dio ganas, Maxi, de un bebé".

Asimismo, el hecho cobra relevancia ante las predicciones de Pitty la Numeróloga para 2026, quien anticipó que la mediática podría volver a casarse y atravesar transformaciones profundas en su vida personal.