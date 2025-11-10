La tragedia volvió a golpear a la familia de Milagros Utrera, la joven de 26 años que murió días atrás tras ser atropellada mientras pedaleaba rumbo a su casa en Colonia Caroya, Córdoba. Este domingo, cuando varios de sus familiares se dirigían al cementerio para darle el último adiós, fueron embestidos por una conductora que manejaba un Ford Ka. Una tía de Milagros resultó herida y debió ser hospitalizada.

Según relataron los familiares en Radio Comunicar Colonia Caroya, la conductora no solo atropelló a parte del grupo, sino que, ante el reclamo de datos del seguro, encaró a uno de los sobrinos de la víctima. “Él pegó un salto para evitar que lo chocara, saltó por su vida”, describió uno de los presentes. Acto seguido, la mujer escapó a toda velocidad.

Publicidad

La fuga terminó pocos minutos después, cuando la conductora perdió el control del vehículo en calle 42 entre 29 y 30 e impactó violentamente contra un acoplado estacionado. El choque fue tan contundente que el auto quedó prácticamente destruido. La mujer permaneció cerca de una hora esperando atención médica, debido a que las ambulancias estaban destinadas a asistir a los familiares que ella misma había atropellado.

“Lo importante es pedir justicia, que se investigue, que no quede en la nada. Se ha destrozado nuestra familia y la familia de la pareja de Milagros. Ella era el sostén de mi hermana, la única persona que velaba por ella”, expresó una de las tías de la joven en diálogo con Arriba Córdoba.

Publicidad

La muerte de Milagros generó un profundo impacto en la comunidad. Amigos, compañeros de trabajo y vecinos manifestaron su tristeza y dolor en redes sociales. “Besos al cielo, Mili, se te va a extrañar esa sonrisa. Lamento tanto esta noticia”, escribió una de sus amigas, reflejando el sentimiento que atraviesa hoy a Colonia Caroya.