El mercado de pases sumó un giro inesperado: Boca tiene en carpeta a Maher Carrizo y en las próximas horas consultará condiciones a Vélez para intentar avanzar por el extremo de 19 años, metiéndose de lleno en una disputa que hasta hace pocos días parecía exclusiva de River.

La operación del Millonario se cayó cuando parecía encaminada. Desde Núñez habían ofrecido 6.500.000 dólares por el 50% del pase y estaban cerca de un acuerdo con el Fortín, pero la postura del futbolista terminó por frenar todo. Carrizo dejó en claro que su prioridad es emigrar a Europa, decisión que cerró definitivamente la puerta a River.

Ante este escenario, en Brandsen 805 tomaron nota. La dirigencia de Boca resolvió averiguar condiciones por el juvenil, en un movimiento que por ahora se limita a un sondeo informal, sin oferta concreta. Aun así, el interés es real y genera impacto: Carrizo era un pedido expreso de Marcelo Gallardo y su nombre vuelve a sacudir el mercado.

La clave pasa por el deseo del jugador. Carrizo sueña con dar el salto al Viejo Continente y no quiere pasar a River. Boca conoce esta postura y entiende que no podrá competir si aparece una propuesta firme desde Europa, pero igualmente analiza el escenario para no quedar al margen de una posible oportunidad.

Desde el entorno del extremo confirmaron que ya hubo un sondeo desde el exterior. Feyenoord posó los ojos sobre el futbolista de Vélez y evalúa presentar una oferta en el corto plazo, aunque hasta el momento no hubo avances formales.

Carrizo fue uno de los puntos altos del Fortín en 2025 y terminó de explotar en el Mundial Sub 20, pese a un leve bajón en el tramo final del segundo semestre. Tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027 y una cláusula de rescisión fijada en 16 millones de dólares.

En Liniers no le cerrarán las puertas si llega una propuesta que convenza. Mientras tanto, Boca se mueve en silencio y River observa de reojo. El mercado sigue abierto y la novela de Maher Carrizo promete nuevos capítulos.