Este martes 18 de junio fue el primer día de inscripción virtual para acceder al descuento en el Boleto Escolar que incluye a los alumnos y a los docentes. Las autoridades informaron que se anotaron 15.000 personas y de este total hay más de 13.000 estudiantes que solicitaron la beca de transporte por el 100% del precio del pasaje.

En contacto con DIARIO HUARPE, Fabricio Echegaray, secretario de Transformación Digital y Modernización del Estado, explicó que solo en el primer día se anotaron más de 15.000 personas y agregó que de este total, un 9% corresponde a trabajadores docentes de diferentes escuelas, colegios privados y universidades.

Esto implica que, hasta el momento de la redacción de esta nota, son alrededor de 1.350 docentes los que se anotaron para acceder al Boleto Escolar Docente que tendrá un valor de $280 que equivale a la mitad del precio del viaje en primera sección que dentro de unos días alcanzará el precio de $560.

En el caso de los alumnos en el primer día, cuyo boleto está previsto que el boleto quede en $187, se anotaron 13.650 postulantes. Echegaray explicó que el 100% de estas personas, además de anotarse como estudiantes, también se postularon para recibir una beca de transporte que cubrirá el 100% de todos los viajes con boleto escolar que realice el estudiante.

Una vez que el solicitante hizo bien el trámite debe llegarle este mensaje.

El especialista recordó a su vez que las personas que deseen anotarse en el sistema de Boleto Escolar deben acceder al sitio www.boletoescolar.gob.ar. Allí encontrarán un formulario web en el que se deberán anotar tanto los alumnos de los distintos niveles educativos de instituciones públicas y privadas como los docentes que allí trabajan.

El especialista aclaró que en el caso de los alumnos menores de 16 años, sus padres deben anotarlos. Para esto, tienen que llenar con sus datos el ítem "datos del solicitante" y en el apartado de "datos del beneficiario" deben ingresar la información sobre el alumno. Distinto es el caso de los alumnos de más de 16 años deberán anotar la mista información en las categorías de datos de solicitante como de beneficiario.

Agregó que este total de personas inscriptas representa la mitad del universo total de posibles postulantes. Es que el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) tiene registrado un total aproximado de 30.000 transacciones consideradas como de Boleto Escolar, que incluye a alumnos como a docentes.

Cómo sigue el trámite

Echegaray aclaró que una vez que el solicitante ingresa al formulario y lo llena con sus datos, deberá recibir un mensaje en pantalla en el que se confirma que realizó bien la inscripción. A esto se suma que en los próximos días también le enviarán un mail a la casilla que declaró el beneficiario al momento de anotarse.

"Luego el usuario no deberá hacer nada más", aclaró Echegaray, quien agregó que el Gobierno se encargará de hacer los controles para verificar que el postulante realmente sea estudiante o trabajador docente. Para esto se trabajará en coordinación con las bases de datos del Ministerio de Educación para saber si el solicitante pertenece realmente a la institución que declaró en el formulario.

En el caso de los postulantes que trabajan o estudian en instituciones que dependen de las universidades también se le solicitará a las casas de altos estudios que confirmen si la persona que se anotó para pagar el boleto escolar realmente pertenece a donde declaró.

Una vez que se constaten los datos, las autoridades informarán a SUBE que el solicitante en cuestión debe acceder a Boleto Escolar y desde ese momento el beneficiario podrá acceder a cuatro boletos diarios en horario escolar de lunes a viernes.

Echegaray explicó que "por un tiempo se permitirá que tanto alumnos como docentes suban al colectivo con su credencial escolar hasta que se aceite el funcionamiento del sistema y todas las SUBE tengan registrados a los alumnos o docentes que deben pagar el Boleto Escolar".

Sobre las becas

Por otro lado, la ministra de Gobierno, Laura Palma, habló con DIARIO HUARPE sobre las becas de transporte que prevén el pago total del boleto escolar para los alumnos que vivan una situación de vulnerabilidad social. Y explicó que está previsto entregar un total de 10.000 becas que implican un desembolso de $150 millones, que se suman al subsidio del sistema de transporte en colectivos que dejó de pagar la Nación y que la Provincia aporta para los trasbordos.

Igualmente, Palma explicó que si bien se trabaja con un cálculo de 10.000 becas, este número podría ampliarse. "Si llega el momento en el que se ve que realmente quedan muchas personas afuera y que cumplen con los requisitos, se evaluará la posibilidad de extenderse a la mayor cantidad.

La ministra explicó que este total de 10.000 becados implica un tercio de los pasajeros y opinó "que no es poco". Agregó que existe la posibilidad de que se anote gente que no necesite la beca, pero recordó que este beneficio "es para gente de escasos recursos que no tienen otra manera de llegar a la escuela".