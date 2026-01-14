El Gobierno informó que el próximo viernes 16 de enero se hará efectivo el pago de un bono extraordinario de 120.000 pesos destinado a los empleados de la Administración Pública Provincial. El depósito se realizará a través de los cajeros automáticos, con el objetivo de garantizar un acceso ágil y seguro al beneficio.

La medida prevé el otorgamiento de un ingreso adicional durante el mes de enero y busca acompañar a los trabajadores del Estado frente a las demandas del contexto económico actual, sin dejar de lado la responsabilidad en la administración de los recursos públicos.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que esta decisión se enmarca en la política de acompañamiento impulsada por el gobernador Marcelo Orrego, orientada a sostener el poder adquisitivo de los empleados públicos y reconocer el esfuerzo cotidiano del personal estatal en el cumplimiento de sus funciones.

Asimismo, se recordó que, en consonancia con las disposiciones adoptadas para la planta permanente de la Administración Pública Provincial, el bono extraordinario también alcanzará a los trabajadores contratados del Estado.

Finalmente, se informó que los cajeros automáticos funcionan las 24 horas y que continúan vigentes las extracciones con tarjeta de débito en los principales supermercados, estaciones de servicio y otros comercios de la provincia identificados con el logo Visa – Extra cash, lo que permite ampliar las opciones de acceso al dinero.