Agostina Páez, la abogada argentina que quedó en el centro de una fuerte polémica en Brasil tras ser acusada de realizar gestos racistas en un bar de Río de Janeiro, rompió el silencio y relató el difícil momento personal y judicial que atraviesa en ese país. “Estoy muerta de miedo, literal”, expresó la joven santiagueña, quien aseguró estar recibiendo amenazas mientras avanza la causa en su contra.

Según contó en diálogo con El Liberal, la noche del incidente comenzó como una salida habitual con amigas. “Pagamos la entrada y todo lo que habíamos consumido. Cuando estábamos por salir nos retienen y nos dicen que con la pulsera había cosas que no habíamos pagado. Nosotras habíamos pagado todo en el momento. Tengo los comprobantes, con los horarios y todo”, explicó.

Páez sostuvo que el conflicto se desató cuando el personal del bar las acusó de no haber abonado parte de la cuenta. “Empezamos a decirles que nos estaban robando, que eran unos ladrones. Ellos se nos reían en la cara”, relató. Según su versión, cuando se retiraban del lugar comenzaron a ser seguidas por empleados del local. “Se agarraban los genitales, nos señalaban y se reían mientras bajábamos las escaleras”, agregó.

En ese contexto, la abogada reconoció haber realizado el gesto racista que fue registrado en video y difundido en redes sociales. “Yo hago ese gesto, pero no los llegaba a ver a ellos. Era más para mis amigas. No sabía ni que me estaban viendo ni que me estaban grabando. Obviamente ha sido la peor reacción y estoy muy arrepentida”, afirmó. No obstante, insistió en que se trató de una respuesta impulsiva ante la situación vivida. “Mi reacción no debería haber sido esa. Fue por la euforia del momento, no para ellos directamente”, remarcó.

Mientras enfrenta el proceso judicial en Brasil, Páez aseguró que su situación personal se volvió angustiante. “Estoy encerrada en un departamento. En todos los medios brasileros está mi cara y mi nombre. Estoy recibiendo muchísimas amenazas”, denunció. Por ese motivo, decidió cerrar todas sus cuentas en redes sociales.

La joven confirmó además que, si bien tiene su DNI, fue advertida de que si intenta salir del país podría ser detenida. Según indicó, la próxima semana las autoridades brasileñas le colocarán una tobillera electrónica, como parte de las medidas dispuestas mientras continúa la investigación del caso.