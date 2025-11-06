Dieguito Fernando reapareció en TV y es igual a Diego Maradona

Dieguito Fernando Maradona, el hijo menor del astro del fútbol y Verónica Ojeda, volvió a captar la atención de la televisión, pero esta vez no fue por sus declaraciones, sino por su impactante parecido físico con su legendario padre, Diego Armando Maradona.

El momento se dio durante una aparición en el programa Pasó en América (América TV), donde la presencia de Dieguito Fernando, de 12 años, generó un revuelo inmediato en las redes sociales y entre los panelistas del ciclo de espectáculos. A medida que crecen, es habitual que los hijos de celebridades muestren rasgos de sus progenitores, pero en el caso del hijo del Diez, las similitudes son cada vez más notorias.

Los televidentes, al verlo en pantalla, no dudaron en señalar el asombroso parecido en su estructura facial, la forma de sus ojos e, incluso, algunos gestos que evocan inevitablemente al campeón del mundo. Desde el estudio de Pasó en América, la sorpresa fue generalizada. El conductor y sus compañeros hicieron énfasis en la expresión del niño, destacando la herencia visual del "más grande de todos los tiempos".